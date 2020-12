Formato de liguilla en Honduras: ¿Cómo entender mejor los cruces de repechajes, semifinales y final? https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/1429149-498/como-entender-mejor-el-formato-de-liguilla-en-honduras-repechajes-semifinales-final</

Se definieron los seis equipos que clasificaron a la liguilla del Torneo Apertura 2020 y ya se conocen cuáles serán los cruces de repechajes y el duelo por el título de las vueltas regulares en la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia y Marathón finalizaron como líderes de sus respectivos grupos y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para determinar al campeón de las vueltas. Además, el ganador de esta llave aseguraría el boleto a la final del certamen.

Los repechajes que dan dos cupos a las semifinales se disputarán en los partidos que enfrentarán a Vida contra UPNFM y Motagua ante Platense. Estos choques también son de ida y vuelta. Los ganadores de las llaves pasan a la siguiente etapa.

A continuación se disputarían las semifinales, posteriormente la final y en última instancia una finalísima para conocer al campeón del Apertura 2020.

Formato de manera detallada

Lo primero que debemos entender es la fase inicial de la liguilla donde estarán involucrados los seis equipos clasificados a esta etapa, con la confirmación de las fechas y horarios de los enfrentamientos.

CRUCES DE REPECHAJE

JUEGOS DE IDA

Jueves 17/12 - 4:00 pm: (Puerto Cortés) Platense vs Motagua (Llave C)

Sábado 19/12- 5:00 pm (Tegucigalpa) Lobos UPNFM vs Vida (Llave B)

JUEGOS DE VUELTA

Domingo 20/12 - 4:00 pm (Tegucigalpa) Motagua vs Platense (Llave C)

Miércoles 23/12 - 5:15 pm (La Ceiba) Vida vs Lobos UPNFM (Llave B)

FINAL DE GRUPOS

Olimpia vs Marathón: El partido de ida se jugará 72 horas después del partido de Olimpia en Concacaf y la vuelta aún está por definirse.

SEMIFINALES Y FINAL

Una vez se definan a los ganadores de las dos llaves del repechaje, se procederá a la disputa de las semifinales del campeonato con los mejores cuatro equipos, resaltando que previamente Marathón y Olimpia ya estaban instalados en esta etapa por su liderato en los grupos.

El ganador de la Llave B, que saldrá entre Vida y Lobos UPNFM, se medirá ante el líder del grupo B, Olimpia, siempre en una serie de partidos de ida y vuelta.

Por su parte, el victorioso en la Llave C entre Motagua y Platense, chocará contra el primer lugar del grupo A, ocupado por Marathón. Los líderes de los sectores, Olimpia y Marathón cerrarán de locales las semifinales en fechas aún por definir.

Al conocer a los dos equipos que disputarán la final, se procederá con un enfrentamiento a dos partidos, uno en cada sede de los clubes finalistas.

Por ejemplo, si Vida se impone a Lobos UPNFM en el repechaje, medirá fuerzas con Olimpia en las semifinales. Mismo caso sucede si Motagua despacha a Platense, entonces tendrá su duelo ante Marathón.

En el hipotético caso que tanto Olimpia como Marathón lograran eliminar a Vida y Motagua, respectivamente, y creando este escenario solo como experimento para un mejor entendimiento, merengues y esmeraldas lucharían por el título de la liguilla.

Recordemos que Olimpia y Marathón para ese tiempo ya habrían definido al campeón de las vueltas regulares y, en caso que el título de la liguilla lo obtuviera el mismo que ganó las vueltas, ese club sería declarado como Campeonísimo.

No obstante, si el campeón de la liguilla es distinto al ganador de las vueltas regulares, entonces se dispondría a efectuarse una finalísima para coronar al monarca del Apertura 2020.