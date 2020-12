Con cinco bajas: Olimpia enfrentará al Montreal Impact y deberá hacer algunas modificaciones en zona defensiva

Los dirigidos por Pedro Troglio, enfrentarán al Montreal Impact de la MLS en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y encuentro en el que con un empate avanzarán a semifinales, tras haber ganado en la ida 2-1.

Para este compromiso el equipo hondureño presenta cinco bajas confirmadas, tres por lesiones y dos por problemas de visa.



Los ausentes por lesión en la nómina de los “leones” son el defensa Ever Alvarado quien se recupera de un desgarro que sufrió en su muslo derecho, José Cañete con un problema de rodilla y el volante argentino Cristian Maidana quien viene saliendo de una lesión.





Las otras dos bajas confirmadas es la del defensa Jonathan Paz y el volante Mayron Flores, quienes tienen problemas de visado y no pudieron viajar a Estados Unidos.



De las cinco bajas en el Olimpia, Jonathan Paz, es el único que ha venido teniendo mayor regularidad en el presente torneo, Mayron con menor regularidad y los otros tres no han hecho por lesión.



El duelo entre Olimpia y Montreal Impact será el martes 15 de diciembre a las 7:06 de la noche en el Estadio Exploria de Orlando, Florida, el vencedor de la llave se medirá al mejor del cruce entre Tigres de México y New York City FC.