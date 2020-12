Thierry Henry conoce bien a Olimpia: "No será fácil, ellos no pierden muchos partidos"

El técnico francés de Montreal Impact, Thierry Henry, asistió a la conferencia de prensa organizada por la Concacaf para responder a las interrogantes un día antes de medirse ante Olimpia por la Liga de Campeones 2020.

Diez estuvo presente en la comparecencia del campeón del mundo, en donde se refirió al estado físico de sus jugadores, el periodo inactivo por la cuarentena y sobre lo que espera del choque ante el cuadro hondureño.

"Es lo que es. Podemos hablar del año y lo que fue difícil para nosotros. Tenemos que jugar, será difícil, muy físico. No será fácil, ellos no pierden muchos partidos. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar", aseguró Henry.

También tuvo palabras sobre una posible eliminación, ya que deben ganar por diferencia de dos goles para obtener el boleto a la semifinal de la Liga de Campeones.

El exfutbolista hizo énfasis en que, pese a no tener tanto ritmo por la poca actividad que tuvieron en el año, no pondrá excusas si no logran avanzar a la siguiente etapa del campeonato.

"No podemos usarlo como excusa si no pasamos en la competición. Tenemos que competir fuerte, eso es todo lo que podes hacer."

Agregó que: "No tenemos un montón de entrenamiento, pero no nos podemos poner a llorar. Es muy difícil jugar contra Olimpia y en vez de llorar en lo que no tenemos, intentaremos jugar como podemos."

Además hizo un análisis de lo que espera en el choque de este martes y valoró la lucha que deben ejercer para derrotar al conjunto merengue.

"Sabemos cómo fue el primer partido, de dos tiempos, ellos y nosotros. Un equipo que no pierde se llena de confianza. Tenemos que creer y luchar en lo que podemos hacer.

Thierry Henry no dudó en referirse al rendimiento de Romell Quioto, figura principal de Montreal Impact en la campaña a base de goles.

"Romell lo ha hecho muy bien, tuvo que jugar de delantero y al final entendió que hacer goles no está mal. Me gusta que lucha y hace lo que tiene que hacer para ayudar a su equipo. Hay que luchar para ganar el partido."

Por último comentó sobre la hegemonía del fútbol mexicano en la Liga de Campeones de Concacaf, pero subrayó que otros equipos también pueden conquistar el título.

"El campeonato de México es uno de los mejores en esta zona del mundo. Algún equipo que no sea mexicano va a ganar este torneo, ojalá que seamos nosotros. Todo puede cambiar, tenemos que creer que podemos ganar este torneo, aunque no es fácil."