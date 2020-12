Horarios y estadio: Así se jugarán los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf

La Liga de Campeones Concacaf llegó a una etapa crucial con la disputa de la vuelta de los cuartos de final de la edición 2020, en la que este martes y miércoles definirá a los cuatro equipos que competirán en las semifinales del torneo.

Olimpia, Montreal Impact, Tigres, New York City, Atlanta United, América, Los Angeles FC y Cruz Azul, son los clubes que se mantienen en carrera por continuar avanzando a las fases decisivas del certamen.

Debido a la pandemia del coronavirus, la Concacaf determinó que los choques de vuelta se disputaran en una sola sede, en la casa de Orlando City, el estadio Exploria. Este recinto albergará los cuatro partidos.

MARCADORES PARCIALES

Olimpia y Montreal abrirán la jornada el martes cuando se enfrenten a partir de las 7:06 de la noche. El cuadro hondureño posee una ventaja en el resultado por la victoria de visitante 2-1 sobre los canadienses.

El conjunto merengue solo necesita un empate para instalarse en las semifinales. No obstante, una derrota por 1-0 o un triunfo le darían también la clasificación; lo que significa que a Impact solo le sirve una victoria por dos goles o más para obtener el boleto.

¿Qué necesitan Olimpia y Montreal para pasar a semis de la Liga de Campeones?

En el choque de fondo, a las 9:30 de la noche siempre el estadio Exploria, Tigres de México se medirá ante New York City con un global de 1-0 a favor de los felinos por lo hecho en el campo del equipo neoyorquino.

Los aztecas serán locales, lo que equivale que un empate, un triunfo los instalaría en las semifinales de la Liga de Campeones Concacaf. Por su parte, los estadounidenses necesitan ganar por dos goles para clasificar.

El miércoles se realizarán los restantes dos partidos de la fase de cuartos, el primero será a las 7:06 de la noche en el compromiso Atlanta United ante América.

Las Águilas cuentan cuentan con el favoritismo por haber ganado en casa el duelo de ida con un marcador de 3-0, por lo que un triunfo, empate o una derrota por dos goles los pondría en semifinales.

Cerrando los cuartos de final tendremos a Los Angeles FC contra Cruz Azul, cotejo que iniciará a las 9:30 de la noche en el estadio Exploria.

Cabe resaltar que el duelo entre estadounidenses y mexicanos será a un solo partido debido a que el choque de ida no se realizó. Esto significa que será a muerte súbita y el ganador pasará entre los cuatro mejores del certamen.

CUARTOS DE FINAL

Juegos del martes

Olimpia vs Montreal Impact: 7:06 PM, estadio Exploria.

Tigres vs New York City: 9:30 PM, estadio Exploria.

Juegos del miércoles

Atlanta United vs América: 7:06 PM, estadio Exploria.

Los Angeles FC vs Cruz Azul: 9:30 PM, estadio Exploria.