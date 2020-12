Con grandeza, seriedad y sin especular; así debe jugar el OIimpia de Troglio ante Montreal Impact

El OIimpia vuelve a tener una cita con la historia y le basta de un empate ante el Montreal Impact para asegurar su presencia en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los merengues ya hicieron el reconocimiento del estadio Exploria en Orlando, Florida, donde será el escenario para agrandar su historia. Pedro Troglio tiene clara su idea de juego y las variantes que podría utilizar en este duelo.



Previo a este encuentro, exjugadores del Olimpia, dieron su opinión de como debería ser la propuesta de juego de los merengues para intentar asegurar un buen resultado ante el Montreal Impact.



Gerson Vásquez

El ex lateral derecho del club, considera que no se debe cambiar la misma idea que juego que viene utilizando el técnico Pedro Troglio."Olimpia debe encarar este partido con la grandeza de siempre, no se puede confiar con el resultado obtenido, ni mucho menos cambiando su forma de juego. Olimpia tiene la ventaja que llega en buena forma y buenos resultados, eso los llena de confianza. El equipo debe apelar a la grandeza en este tipo de torneo y buscar ganar el partido para llegar con confianza a la siguiente fase".



Y agrega: "Sería un error craso especular con el resultado, ya que no es la mística del Olimpia, ya que la grandeza del equipo no está marcada en hacer tiempo o valerse de algunas estrategias o artimañas. Tiene que tratar de ganar y el Montreal llega con desventaja que no llega en plenitud porque su torneo ya terminó"



Para Vásquez, el técnico del Olimpia tiene bien definidas sus piezas en su base. "Troglio ya encontró una base muy importante como Bengtson, Menjívar, Carlos Pineda, Deiby Flores y el mismo Portillo que se va entregar siempre. Tampoco es que el Montreal será un equipo fácil, ya que juega muy bien, pero está obligado a ganar por muchos goles y no se les hizo fácil en su torneo poder anotar".



Christian Santamaría

El experimentado volante es del pensamiento que en el club ya se tiene definido una identidad de juego. "En el Olimpia no vale la filosofía de especular, sino de salir a ganar siempre y hoy con un técnico de la categoría de Troglio, sabe que tiene plantel para manejar los tiempos al principio, pero no lo veo un equipo defensivo, sino que es un plan y en el segundo tiempo salir a ganar el juego".



A diferencia de Vásquez, Santamaría cree que puede ser un poco conservador. "Olimpia tiene plantel para ir a defenderse y quedarse bajo de los pareles o hacerlo desde la media cancha para atrás, pero no lo siento que esa sea su prioridad. El club no siempre debe tener una buena defensa, sino que siempre debe producir jugadas de gol. Siento que este Olimpia será de mucha cautela al inicio, pero su estrategia será hacer un gol".



Además considera que: "La MLS tiene esa desventaja que juegan seis meses, pero hay que reconocer que llevan varios jugadores de categoría de otros países y ellos tiene una metodología de trabajo profesional. Pero Pedro Troglio es un entrenador que a pesar de tener un gran cartel, él siempre respeta a sus rivales, hasta los que uno denomina pequeños en Honduras. Lo he visto especular, no por temor, sino por estrategia y después buscar el triunfo".



José Luis "Flaco" Pineda

El "Flaco" Pineda es de la idea que el partido anterior no debe servir para que el Olimpia se confíe en el marcador, ya que en el fútbol muchas historias se han escrito con sorpresas en los marcadores.



"Con mucha cautela, respetando al rival y de ahí debe jugarle serio. Olimpia tiene una leve ventaja, pero no se puede confiar, eso ya se ha visto en el fútbol. Tienen que pensar que no tienen ninguna ventaja e ir concentrado para imponerse dentro del campo. Tienen que darle la seriedad del caso".



Entre la diferencia que pudo existir en relación al partido de ida. "En aquel momento el Olimpia llegó diezmado, tuvo algunas bajas por el visado y se esperaba una goleada. Hoy llega mejor en ese aspecto, pero será un partido difícil por más que se tenga una ventaja o ausencia el Montreal. Ambos llegaron por méritos propios y el partido será peleado desde el primer minuto. Olimpia debe ser inteligente, muy serio y de ahí se van a ir derivando las demás cosas".



Pineda cree que la casta del Olimpia se ha ido transmitiendo en cada generación. "Por tradición el Olimpia desde antes de los años 80 ha sido de una mística de generación en generación y todos han dejado un legado en el equipo. Los actuales tienen una oportunidad de hacer su propia historia".



La cita del Olimpia es este martes a partir de las 7:06 minutos, donde les ajusta hasta perder por la mínima, un empate y con la victoria para asegurar su presencia en la semifinales.