Pedro Troglio avisa al Impact Montreal: Olimpia no saldrá a especular con el resultado ni jugará "metido atrás"

Pedro Troglio sigue con su deseo de hacer historia con el Olimpia y para ello debe sellar el pase a las semifinales de Liga de Campeones ante el Montreal Impact de Thierry Henry.

El timonel merengue está muy claro de lo que se juega y no quieren dejar pasar la oportunidad de meterse entre los mejores cuatro equipos del área de la Concacaf.



"Es un momento importante para mí, los jugadores y el pueblo olimpista. No venimos a pasear, ni nada, sino acrecentar el buen momento del equipo y pasar la fase de mañana para ubicarnos entre los primeros cuatro. A partir de ahí, en un solo partido, soñar con lo que todos soñamos".



JUGAR UN PARTIDO DESPUÉS DE TANTO TIEMPO



"Lo bueno de nosotros es que hemos seguido jugado, de los ocho equipos que estamos acá, creo que somos los únicos que jugamos hace dos días por el campeonato local. En el caso del Montreal, viene de 22 días que quedó eliminado, trabajando, no compitiendo. Se reabre esta posibilidad nueva y siempre estuvo en nuestra cabeza poder jugar contra el Montreal, así que estamos motivados que llegue ese día"



"Tenemos un margen de esa victoria de visitante 2-1 y hay que tratar de seguir manteniéndola para para poder pasar. Nosotros nos preparamos con el mismo entusiasmo como si hubiéramos jugado allá en febrero cuando se suspendió".





HALAGO A LAS PALABRAS DE HENRY



"Que una leyenda como Thierry Henry hable bien de tu equipo, a mí me causa una satisfacción enorme y en realidad los jugadores se han ganado ese respeto y estar en este lugar. Aquí nadie te ha regalado nada, estamos codeándonos con grandes equipos y en un lugar en el que muchos pensaron que no podíamos estar".



ENTRENOS Y RECUPERACIONES



"Tenemos a los jugadores que el otro día salieron con molestias y están totalmente recuperados, el caso de Deiby Flores, Bernárdez y Edwin Rodríguez. Por suerte tengo a todos los jugadores que traje a disposición. Chirinos ha mostrado una mejoría hoy entrenó a la par de todos con pelota. Mañana empezaremos a definir todo".



SIN PREOCUPACIONES



"No tengo preocupaciones, hemos hablado muchísimo con el plantel, sabemos lo que nos estamos jugando y queremos estar acá el año que viene y se hace simplemente haciendo todo lo que hacemos en la cancha. Esto es fútbol y podés, ganar, empatar o perder, pero seguramente hay algo que este equipo no renuncia, es al esfuerzo y sacrificio".





APOYO DE LA AFICIÓN



"A todos lados que me ha tocado ir en Seattle, Montreal, aparecen de las alcantarías los hinchas del Olimpia, es increíble. Me sorprendí cuando empecé a escuchar afuera la gente y esto genera mucha ilusión. Ver el escudo de este club competir a este nivel te hace muy bien. El equipo mañana va dejar el alma, el corazón, la vida en el buen sentido de la palabra".



SIN DEFINIR EL 11 TITULAR



"Vamos a esperar mañana un poco la evolución de los chicos, pero no va cambiar mucho de las últimas presentaciones. Si recupero a todos los jugadores, creería que repetiría como venimos jugando últimamente. Vamos a tomar mañana las últimas decisiones. Hay cuatro jugadores que descansaron el partido del Marathón para estar mañana también y armar un equipo balanceado".



CHIRINOS Y SU LA PROPUESTA DE JUEGO



"Chirinos no está para 90 minutos, pero si va estar en el banco. El equipo que van a ver es el de siempre, no es que nosotros vamos a especular con un resultado de ganar y esperar metidos atrás. La idea es armar algo parecido al partido que hicimos en Montreal, teniendo en cuanta las virtudes del equipo de Canadá y nosotros aprovechar nuestra velocidad, sacrificio".