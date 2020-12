Hendry Thomas analiza el Olimpia-Impact: "Romell Quioto se debe al Montreal, aquí no habrá sentimiento"

"Pedro Troglio ha demostrado que no le ha quedado grande el club", así de contundente fue Hendry Thomas en referencia al entrenador de Olimpia que este martes está a un paso de clasificarse a la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf enfrentando al Montreal Impact de Thierry Henry.

En una amena plática para DIEZ junto a nuestro corresponsal en Orlando, José Rodríguez, Thomas analizó la previa de este encuentro en donde colocó a los merengues como favoritos. Además, advirtió de las fortalezas del equipo canadiense y las virtudes de Romell Quioto como su principal arma.

En primera instancia reconoció que "estoy contento por lo que está pasando con Olimpia. Un equipo que viene de menos a más y que está jugando bien".

"Cada vez que al equipo le va bien me pongo contento porque es un equipo que me abrió las puertas para mostrarme como jugador y como persona. Ojalá que las cosas contra el Impact le puedan salir bien", soltó.

Para el "doctor" la confianza y la motivación del equipo hondureño será clave para conseguir la clasificación.

"He visto los últimos partidos de Olimpia y juegan con una gran confianza. La motivación siempre estará, pero tienen que entender que es partido a partido. Impact es un equipo peligroso y está acostumbrado a jugar en canchas rápidas, si no estás concentrado te pueden meter en problemas".

Sobre los jugadores de mayor experiencia dijo que "son los llamados a concientizar a los demás para que no hayan problemas. Sé que Olimpia sacará un resultado positivo".

Finalmente, el exjugador albo y mundialista con Honduras, dejó en manifiesto el camino que le esperaría a Olimpia ante rivales fuertes como Tigres (México) o New York FC (MLS). Posibles rivales que considera que pueden superar camino a la final.

"Si pasa Olimpia, tanto Tigres como New York FC son equipos que juegan bien, pero dan ventajas. Olimpia tiene grandes posibilidades y capacidad. Su técnico cree en ellos y ellos tienen que creer que pueden", declaró.

OTRAS FRASES

FORTALEZA DE OLIMPIA: "Tiene equipo para jugar de tú a tú. El Impact es un gran equipo, pero da ventajas. De la mitad del campo hacia adelante son jugadores que están motivados. El jugador que entra siempre le da oxígeno. Ellos saben que cada partido que se juega es una final.

BURBUJA: "El jugador debe mentalizarse y acomodarse a lo que es el sistema. Creo que no habrá problemas, el equipo debe estar claro qué es lo que se está viviendo en el país. Me pasó una vez en la Sub-23, ya habíamos clasificado y el profesor Alexis Mendoza no nos dejó salir, su objetivo era ser campeón".

VS ROMELL QUIOTO: "Romell Quioto se debe al Montreal Impact, aquí no habrá sentimiento. Es un jugador clave y deberá demostrarlo. Es un partido que espera con ansias porque termina de definir lo que ha estado haciendo. Creo que tiene la confianza de Henry y lo ha llevado a ese nivel, no lo había visto al nivel en que está ahora. Creo que querrá ganarle a Olimpia, hacerle gol y jugar un gran partido.

"Si en realidad quiere irse a Europa debe jugar cada partido como si fuese el último".

FIGURA DE PEDRO TROGLIO: "La gente lo quiere, se ha ganado a la afición olimpista, pero cuando no alcanzas el objetivo es como si no hubieses hecho nada. En Olimpia siempre está esa presión y no creo que él sienta esa presión extra. Ha demostrado que no le ha quedado grande el club, ha tenido jugadores jóvenes que le han quedado bien. Para él no será un partido más, sino donde muestre la capacidad para el siguiente paso".

EJEMPLO DE SUPERARSE: Edwin Pavón nos decía que el jugador hondureño no debe tener miedo al éxito -por qué-, porque cuando crees que diste un paso más, ya estás cómodo. Mientras no alcances el objetivo, tienes que seguir luchando.