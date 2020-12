En alerta roja: Los cinco jugadores del Olimpia que podrían perderse la semifinal de la Liga de Campeones

Pedro Troglio y el Olimpia están a las puertas de asegurar su pase la semifinales y esta noche disputan el duelo de vuelta ante el Montreal Impact, club al que vencieron 2-1 en la ida. El partido de esta noche será en el estadio Exploria de Orlando, Florida.

Pese al buen resultado en su visita a Montreal, el club merengue se encuentra en con mala noticia que algunos de sus jugadores están en capilla en caso de ratificar el pase a las semifinales.



Previo al compromiso de esta noche, la Concacaf dio a conocer los seis jugadores del Olimpia si suman una amarilla ante el Montreal se perderán el partido de la semifinal.





Los futbolistas advertidos son: German Noe Mejía, Jerry Bengtson, Johnny Leverón, Carlos Pineda, Maylor Núñez y Jonathan Paz, este último no tiene problemas, ya que no hizo el viaje con el equipo.



Otro de los que está con alerta, es el técnico Pedro Troglio, quien en caso de ser amonestado, no podría estar en el banquillo técnico en el próximo juego.



Si el Olimpia lograr salir bien librado de esta llave ante el Montreal Impact, su rival en las semifinales será el que gane la serie entre el New York City-Tigres de México.