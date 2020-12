'Piojo' Herrera asegura que América no hará una 'cruzazuleada' ante Atlanta United en Concacaf

América afronta este miércoles la vuelta de los cuartos de final frente a Atlanta United, a quienes vencieron en casa 3-0 durante la ida en esta etapa de la Liga de Campeones Concacaf.

Aún con el recuerdo fresco de la remontada que sufrió Cruz Azul en la Liga MX ante Pumas, que después de tener una ventaja de cuatro goles, cayó por la misma cantidad en el segundo juego y terminaron sus aspiraciones para llegar a la final del Guardianes 2020.

Esta situación no le preocupa al entrenador americanista, Miguel 'Piojo' Herrera, ya que aseguró que no teme hacer una cruzazuleada contra Atlanta United, sino ampliar el resultado parcial que poseen.

“Llevamos ventaja, somos los que mejor ventaja traemos en las series y queremos ampliarla para llegar a una semifinal. Lo de favorito o no, bueno, la tradición te marca como tal y siempre va a estar ahí. A nosotros siempre nos exigen ganar”.

Con respecto a la deblace de los cementeros en las semifinales del fútbol mexicano, el timonel de América no se siente amenazado.

“No me pongo en los pies de otro equipo. Tenemos una buena ventaja pero no es definitiva. No vamos a manejar la ventaja, sino a ampliarla; la mejor forma de defender es ampliar la ventaja que tenemos”, explicó.

Por último, 'Piojo' Herrera se refirió a su situación actual en el equipo ya que surgieron rumores de un ultimátum que lo obliga a ganar la Liga de Campeones Concacaf, luego de ser eliminado en cuartos de final en la Liga MX por Chivas.

“Hasta dónde he platicado, no hay ultimátum. Santiago (Baños, presidente del América), lo ha dicho. Pero bueno, a veces tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo.”