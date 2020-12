Thierry Henry tras eliminación de Montrel Impact: "Espero que Olimpia siga muy lejos en la competición"

Thierry Henry, técnico de Montreal Impact, reaccionó muy tranquilo luego de la eliminación de su equipo ante Olimpia pese a la victoria 1-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf.

El ex futbolista francés, asistió a la conferencia de prensa organizada por la Confederación para responder a las interrogantes sobre la descalificación de su club y su análisis de lo que dejó este encuentro frente a Olimpia.

"Vencimos a un equipo que no había perdido en mucho tiempo, merecimos ganar. No pudimos anotar el segundo gol pero no pasó. Entrenamos seis veces antes de este partido, no tengo que nada que reprocharle a mi equipo, lo intentaron, lucharon", contó Henry.

Para el campeón mundial con Francia, desde su llegada a Montreal Impact, el equipo ha mostrado una cara que le ha gustado; esa es su percepción del rendimiento de sus dirigidos de cara al futuro.



"Cuando llegué dije que este equipo iba a tratar de jugar contra cualquiera, tenemos que seguir haciendo eso. Cuando veo la forma en que jugamos hoy contra un equipo que es muy dificil, podemos hacerlo en la siguiente temporada."

Asimismo, Thierry Henry felicitó a Olimpia y a Pedro Troglio por la clasificación, y valoró lo realizado por sus jugadores en la victoria.

"Espero que Olimpia siga muy lejos en la competición, eso le dije a su entrenador. Si hablamos de hoy, es verdad que no entrenamos en 14 días y ganamos contra un equipo que no había perdido en mucho tiempo. Suerte a Olimpia."

Por último, Henry se refirió a la labor de Romell Quioto en el compromiso, en el cual no destacó por su peligrosidad en el área del cuadro hondureño.

"Romell trabajó mucho, aguantó el balón para los extremos. Sin mucho entrenamiento, hemos jugado muy bien y tuvimos la oportunidad de ganar el partido. Enhorabuena para Olimpia y que sigan hasta el final", finalizó.