Pedro Troglio tras clasificar a semifinales: "Festejen porque esto es histórico para el fútbol de Honduras"

A Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, no le gustaron las preguntas que le cuestionaron el sistema táctico que implementó para aguantar el resultado que al final les dio la clasificación. Defendió que el equipo nunca se defendió. Pero eso que importa, al final solo se dirá que los albos son el único representante de Centroamérica entro los cuatro grandes de Concacaf.

Troglio dice que los partidos coperos duran 180 minutos y fue buena determinación aguantar en el complemento cuando no podían anotar. Le dice a los olimpistas que sigan soñando. Lo que hicieron es histórico y es justo ganador de una serie complicada ante Impact Montreal.

Estrategia del juego: "El equipo hizo el desgaste en el primer tiempo y nos metimos atrás en el segundo pero sin sobresaltos, pero no fuimos ofensivos en el primer tiempo, nada defensivo"

Merecieron mejor suerte: "El equipo nunca deja de esforzase continuamente y más allá de no concretar las acciones que tuvimos, es injusta la derrota, pero lo que hicimos en el primer tiempo donde merecimos un poco más de suerte y no perder. Estos jugadores vienen jugando domingo, miércoles y domingo tres clásicos, y ahora jugar ante Montreal después del viaje".

Pide a los olimpistas que celebren: "No se queden con una imagen de los últimos minutos, el equipo en el primer tiempo dominó el partido y generamos cinco opciones de gol, pero en el segundo tiempo el equipo se cayó un poco. Señores, no analicen el juego, festejen porque en Honduras esto es histórico".

Pesó la carga continua de partidos: "Yo analizo 180 minutos y terminamos clasificados. Me queda la imagen de la última media hora porque ellos no jugaron hace tres días como nosotros. Nosotros en el primer tiempo fue perfecto y en unos cuartos de final, fuimos visitantes y me quedo con el sacrificio de los jugadores. Somos el único equipo de fútbol que jugó dos días y medio antes de venir".

Rival que quiere en semifinales: "Difícil porque los dos (Tigres y New York City) son verticales, muy finos y rápidos, yo primero voy a mirar el partido y analizarlo, lo bueno es que tenemos cuatro días para que los muchachos descansen. Todos los equipos son distintos".

Equipo que hace historia: "Estos no son partidos de 90 minutos, son de 180 donde nos empataron 2-2 en el global pero pasamos por el gol de visita. En el juego de semifinales no va a cambiar, porque estos muchachos están poniendo al fútbol de Honduras entre los más grandes de Concacaf y ojalá nos quedemos hasta el final".

Dedicatoria de la clasificación: "Sabemos que es difícil porque ustedes lo vieron pero hemos eliminados a dos equipos poderosos y contentos, a aquellos que nos acompañaron en Honduras, a mi esposa, familia, mi padre que está en el cielo y todos los que me apoyaron. Hay que ser positivos porque todo es posible".