Directivos de Platense no querían que el equipo selacio clasificara a la liguilla

Qué difícil. Mariano Pineda, portero de Platense, ha revelado que ciertos directivos del Tiburón no querían que el equipo se metiera a la liguilla del fútbol hondureño para no seguir pagando salarios.

El arquero hizo esta confesión y lamentó que la situación económica obligue a estos directivos porteños a no seguir apoyando económicamente a la institución.

VER: ¿CÓMO ENTENDER MEJOR EL FORMATO DE REPECHAJE EN HONDURAS?

"Antes del partido contra Vida hubo directivos que nos dijeron que no querían que el equipo clasificara, no son todos, pero nosotros sabemos quiénes son. Ellos no querían que nosotros ganáramos para que nos fuéramos a nuestras casas”, inició contando.

Y agregó: “Es una situación difícil, pero nos toca el corazón, hay que luchar por nuestras familias, y por la afición que sufre". ¿Hay directivos de Platense que quieren que el equipo quede eliminado? Se le preguntó, a lo que él contestó: "Sí, ya dijeron".

Mariano Pineda detalla que no son todos los directivos, ellos dentro del equipo quieren eliminar a Motagua para darle una bofetada a esos directivos que les pidieron quedar eliminados.

"Como le digo, no son todos los directivos, hay algunos que sí, gente de aquí Puerto Cortés que está bien metida en el equipo; pero hay otros que nos dijeron que nosotros estaríamos hasta el domingo, o sea están dando por hecho que ya estamos eliminados. Todo eso a nosotros como jugadores nos sirve, para darles la bofetada y demostrarles que estamos aquí por una ilusión".

"Hay que meterle ganas y hacerlo por nosotros, por nuestras familias, por la afición de Platense que es la que más sufre en todo esto, nos paguen o nos paguen vamos a darlo todo el jueves en la cancha", terminó contando el arquero.