André Pierre Gignac, la "Fiera" francesa más temida en México y que ahora amenaza al Olimpia

André Pierre Gignac es uno de los futbolista de mayor renombre en la Liga Mexicana y la gran figura del Tigres, club con el que ha intentado ganar el título de campeón de Liga de Campeones.

Luego de superar al New York City, el Tigres debe enfrentar el sábado a Olimpia a partir de las 7:00 pm, donde su principal amenaza es el delantero francés, quien suma once tantos durante su carrera en el torneo de CONCACAF, siendo ahora el máximo artillero de los felinos, ya que superó la marca que tenía el ecuatoriano Enner Valencia.



¿Cómo llegó este atacante a la Liga Mexicana?



Después de lograr el reconocimiento en la Liga de Francia y conseguir convocatorias en la selección gala, tomó la decisión de jugar en una liga exótica donde no conocía nada, como es el futbol mexicano. En varias entrevistas ha dicho que antes de firmar con los 'universitarios' no sabia sobre de la competición doméstica ni del club al que llegaba.





Nunca creyó que con el paso del tiempo se convertiría en un estandarte del cuadro auriazul y lograría ser el máximo goleador de Tigres en la historia, dejando atrás lo que hizo Tomás Boy entre los setenta y ochenta.



Un 5 de diciembre de 1985, en Martigues, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia, comenzó la historia de André-Pierre Gignac. Un 'killer' de área que ha maravillado a los aficionados de los 'felinos' y a los seguidores de la liga mexicana.



Don Gérald Gignac fue una estrella a nivel amateur, y además, fue bombero, un oficio que André siempre admiró de niño. Si no hubiera logrado ser futbolista, él se dedicaría a lo que hizo su padre. Nunca sintió que fuera algo malo.



Su camino como futbolista inició en equipos de su natal ciudad como: ES Fos-sur-Mer y FC Martigues. Después, se unió a la cantera de FC Lorient, escuadra en la que brilló para luego dar el saltó al primer equipo.





Debutó en la temporada 2004/05 en la Ligue 2 y dos campañas después, los 'Merluzas' ascendieron sin él. 6 meses antes lo habían cedido al Pau FC de la tercera división. Sin embargo, pasó el tiempo y regresó al Lorient.



Firmó con el Toulouse para la campaña 2007/08 y tras convertirse en el mejor 'killer' del club en Liga con 34 goles, llamó la atención del Olympique de Marsella. Su paso por el cuadro violeta duró 4 años.



Con los 'Olímpicos' fue un referente tras jugar 5 temporadas (entre 2010 y 2015). Anotó 77 goles en 188 partidos oficiales, y alzó 1 título de Liga y 2 Copas. Vaya que dejó huella en dicho equipo.



Con Ricardo 'Tuca' Ferretti ha vivido gratas experiencias. En casi 5 años de estadía ya levantó 4 trofeos de Liga y 3 Campeón de Campeones. Además de disputar una final de Libertadores frente a River Plate.



Si bien ha conseguido 2 títulos de goleo, superó los 105 goles con el club y es un felino que no se conforma con poco. Esa crueldad y agresividad frente al marco no dudemos que la siga mostrando. Mientras siga desencadenado en la liga mexicana será difícil para sus rivales salvarse de sus garras. Su próximo víctima podría ser el Olimpia.