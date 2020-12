Cristopher Meléndez: "Esta temporada ha sido de una pesadilla a un sueño para mí"

El éxito es para aquellos que lo buscan constantemente y aunque es muy temprano para empezar a escribir con una palabra tan grande, la realidad de todo es que el defensor Cristopher Meléndez ha encontrado su punto para reinventarse y ganarse la titularidad en el Motagua de Diego Vázquez.

En lo que va de la temporada está posicionado con los futbolistas de la plantilla con más tiempo de juego. De 13 partidos suma 1069 minutos, algo impensado para él en el desarrollo de una nueva temporada.

ESTUVO A PUNTO DE MARCHARSE

El conjunto de las águilas conforma la segunda mejor defensa del torneo con 10 goles recibidos, uno más que Olimpia (9) con Cristopher Meléndez, Wesly Decas y Marcelo Pereira como protagonistas, pero el nombre del joven defensor de 22 años, ya había desaparecido de la lista previo al inicio del torneo.

"Esta temporada ha sido de una pesadilla a un sueño para mí. Yo iba para préstamo. Al principio de la temporada me dijeron que no contaban conmigo, pero se lesionaron algunos compañeros y hubo otros problemas internos. En el pretemporada les encantó mi trabajo y le terminé ganando la partida a mis compañeros", relató Meléndez.

Y agregó: "Yo estaba consciente que no había hecho bien las cosas en la campaña anterior. De cierta forma lo sentí a bien porque en otro equipo iba a sumar. Todo dio un giro inesperado y de buena manera"

"Buho" fue claro en que un error ante Olimpia en el Apertura 2019 le marcó.

"Fue algo duro para mí, me costó salir de eso, pero de los errores se aprenden. Uno no quiere cometer errores porque cuando juegas, lo haces por prestigio, por tu familia y por el equipo. Uno como jugador sufre, pero los aficionados no toleran eso (errores), te atacan. Ahora estoy jugando más tranquilo, ya no pienso en los errores, ahora me divierto", señaló.

Además añadió que pasó días de mucho llanto, pero que las palabras de sus padres (Carmen Suazo y Pablo Meléndez) y uno de sus tíos más cercanos (Dixon Güity), le motivaron.

"Lloré y pasé días de frustración. No podía contenerme. Me preguntaba a mí mismo que porqué a mí. Estaba desmotivado, no quería nada. Con ese error se nos fue el tricampeonato", comentó.

LO QUE SE VIENE PARA MOTAGUA

Ahora a merced de enfrentar al Platense por el repechaje, sin Liga de Concacaf, Liga de Campeones de Concacaf y sobre el hecho de perder el primer lugar del Apertura ante el mismo Olimpia, reflejó en sus palabras que fue un golpe duro para el equipo.

"Fue doloroso perder el primer lugar, son partido que uno como jugador no quiere perder. Solo nos queda levantar cabeza para seguir adelante. Iremos paso a paso. Vamos a tratar de ganarle a Platense y buscar los objetivos que nos pusimos desde el inicio del torneo para levantar el título.

Finalmente, el recio defensor expresó que no desvía su mirada de la Selección Sub-23 camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"La selección no será nada fácil, somos muchos jugadores y estamos en un buen nivel. El profesor le costará tomar una decisión, pero si de da, habrá que aprovechar de la mejor manera", cerró.

Meléndez debutó con Motagua en el 2016. Hasta la fecha suma cinco títulos de Liga Nacional en su palmarés.