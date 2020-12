El mexicano “Gullit” Peña podría venir a jugar a la Liga Nacional de Honduras

No es una broma. El famoso jugador mexicano Carlos ‘Gullit’ Peña podría venir a la Liga Nacional de Honduras pues el presidente del club donde actualmente entrena en suelo azteca lo reveló entrevista.

‘Gullit’ Peña se encuentra de momento con el Guerreros de la Plata de la Tercera División en México, luego de salir del Club Veracruzano por falta de pago e incumplimiento de promesas. En una entrevista a ESPN, el presidente del club, Luis Eduardo Vázquez, compartió que el jugador ha llamado el interés en suelo catracho, pero sin revelar a qué equipo.

“A mí me llegaron mensajes de Honduras, en el que me decían que estaban interesados en Carlos Peña, pero nosotros no podemos gestionar eso, es un tema personal del Gullit”, compartió el directivo. Asimismo Luis Eduardo Vázquez señaló que tampoco se descarta que Peña regrese a Primera División o a la Liga de Expansión (Segunda) pues es su deseo.

El ‘Gullit’ Peña jugó en Primera División de México con León, Chivas, Cruz Azul y Necaxa. Además, en Europa estuvo con el Rangers FC de Escocia y el GKS Tychy de Polonia.

Posteriormente volvió a México con Correcaminos, de donde salió tras la desaparición del Ascenso MX. Ahora el exseleccionado mexicano entrena en Tercera División esperando una oportunidad de volver al nivel que se le conoció en cierto momento.

De llegar a Honduras sería uno de los bombazos en el mercado de fichaje sin importar a qué equipo pueda venir. Se puede entender que sería uno de los grandes ya que no es un jugador que cobre barato, el tiempo lo dirá.