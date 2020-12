Hay Pedro Troglio para rato en Olimpia: "Se gana bien, es un club grande, estoy cómodo y feliz"

Pedro Troglio está viviendo una fantasía en Olimpia. Tiene a los albos peleando todo lo que están jugando: semifinalista en el torneo local, Liga Concacaf y Champions League. Todo un acontecimiento a nivel internacional, pues ha puesto en lo alto el nombre de los merengues.

El timonel recomendó a sus colegas entrenadores, ver a Centroamérica, y más que todo a Honduras, pues dice que cuando pudo ir a otro lado, le preguntaron que cuántos títulos había ganado, solo tenía uno, ahora ya sumó otro con Olimpia y a nivel internacional su nombre ha tomado fuerza.

En una linda charla con ESPN Argentina, Pedro recordó anécdotas e hizo un repaso de su vida en Olimpia y el reto que le viene el sábado en las semifinales de la Champions de Concacaf frente a los millonarios y poderosos Tigres de México.

¿Extrañás al estar tan lejos?

Extraño a la familia. Tuve la desgracia de perder a mi padre estando aquí, entonces claramente que extraño a la familia. Tomé la decisión que ya la expliqué, que en Argentina no encontré más lugar para dirigir y me di cuenta que había que enriquecer el currículum porque yo había ganado uno solo, con Cerro Porteño y me di cuenta que salir segundo con Gimnasia tampoco servía. Había equipos que me necesitaban para salir campeones y acá estamos.

¿Por qué corremos a los buenos, te fuiste vos, Pekerman, Bielsa, Martino?

Esos son nombres que nombrás y que se han ido porque han progresado muchísimo y se han ido a dirigir grandes ligas. Hubo un momento que en el fútbol de Argentina se complicó y había solo 10 técnicos que tenían la suerte de dirigir y cuando aparecen cinco listas después de Gimnasia yo tenía que dirigir al menos para enriquecer mi currículum y hoy me encuentro en esta realidad viviendo momentos muy buenos. Hago esto porque me gusta, no tengo necesidad pero me encanta vivir del fútbol.

¿Qué te dijo Thierry Henry porque vi la foto, pudieron hablar algo de fútbol?

Muy amable, es una persona muy amable no solo conmigo si no con todos en la burbuja donde estamos metidos; saluda a los utileros míos, los quinesiólogos, muy amable, y sí, habíamos hablado antes del partido y después el saludo cordial.

¿Cómo viviste de lejos la muerte de Maradona?

En un momento decidí no hablar porque aparecer en todos los canales no era el momento y es doloroso. Yo perdí a mi papá el 23 de junio y a Diego, es parte de la familia, a parte de todo lo que significó para todos en el fútbol. Todavía cuesta superarlo pero la vida sigue, lo importante es que se vive en paz.

¿Por qué vas a brindar el 31 de diciembre?

Voy a agraceder por los momentos vividos, no soy de pedir, seguramente voy a recordar a mi viejo de quien no me pude despedir, luego voy a ir a abrazar a mi vieja en mayo cuando pueda ir al país de vuelta. Más que nada agradezco, Dios ya me dio demasiado para ir pidiendo.

¿En algún momento te gustaría volver a dirigir en Argentina?

Me encantaría dirigir en el fútbol de Argentina, es mi país y nosotros nos quejamos cuando vemos partidos de la Juventus, Barcelona, Real Madrid y criticamos el fútbol argentino. Para mí el fútbol argentino es una de las ligas más difíciles del mundo. Tuve una posibilidad de ir a Arabia y me preguntaron cuántas veces salí campeón y les dije, salí segundo con Gimnasia tres veces y no servía. Luego me vine aquí pero no salía nada y me tuve que marchar.

¿Recomendás ir a entrenar por allá a Honduras?

Es competitivo y lo más increíble de todo es la responsabilidad a la hora de los contratos, más que todo que se gana bien, y por sobre todo hay seriedad, es un club grande y manejado por gente sana. Estoy cómodo y feliz, más ahora tuvimos la suerte de pegar este golpe que te hace tan bien pegarlo contra equipos maduros. Yo recomiendo que vengan, como en su momento recomendé ir a Paraguay a gente cuando fui a Cerro Porteño y ahora van todos.