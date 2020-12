Su goleador, el más caro y los autos de lujo del Tuca: Lo que debes saber del Tigres, rival del Olimpia

Olimpia se clasificó a las semifinales de Liga de Campeones Concacaf 2020 y se medirá al Tigres que dirige Ricardo "Tuca" Ferretti.

Periodistas mexicanos sobre el Tigres-Olimpia: “No deberían de tener problemas para ganarles”

Ferretti suma 10 años al frente de los felinos y pretende salvar la temporada clasificando al Mundial de Clubes.

Llegó en 1977 a México para jugar con el Atlas y se quedó a vivir. Tiene nacional brasileña y mexicana. Se considera un mexicano más, sus hijos nacieron allí.

El "Tuca" es conocido por su disciplina en sus equipos que lo han llevado al éxito, pero también lo ha metido en problemas con periodistas y aficionados.

Olimpia enfrentará a uno de los equipo 10 veces más caro. Esto es lo que debes saber del Tigres y de Ricardo Ferretti.

Tuca, un militar Frustrado:

Su sueño no era futbolista como la mayoría de los jóvenes brasileños, su mayor deseo era ser parte de la milicia, como su abuelo. Pero sus malas notas en el colegio impidieron que lo hiciera realidad. Si bien no se le dio ser soldado en la práctica, aplica disciplinas y perfiles militares en su trabajo como técnico. Por ello su rigidez y trato para dirigir.

El apodo del DT



No hay ninguna historia oscura detrás de su sobrenombre. No significa nada, simplemente fue la primera palabra que pronunció cuando era un bebé y de allí se le quedó como apodo.

Una década al frente del club

Ricardo Ferretti fichó en el 2010 para Tigres y ya suma 10 años en el banquillo. Bajo su mando han ganado cuatro títulos de liga, cinco copas mexicanas.

Nunca ha sido despedido

Como entrenador, ha dirigido a Pumas, Chivas, Tigres, Toluca y Morelia y nunca ha sido despedido. Ha sido elegido cuatro veces el Mejor Técnico de la Liga MX y le fue entregado el Balón de Oro por sus 1,000 partidos, dirigidos en el torneo en 2017.

El motivo por el que Tuca no festeja

El técnico del Tigres no acostumbra a festejar los goles o triunfo de su equipo y en una entrevista explicó el motivo. "La gente piensa que uno no tiene corazón y al contrario, sufro mucho con las derrotas y disfruto mucho los triunfos y más el que te da el campeonato, pero sin hacer mucho aspaviento porque mi colega merece un respeto".

Ha llevado sus perros a las conferencias



Como un remedio para curar sus culpas por el trato que da a reporteros, Ferretti ha llevado a sus mascotas a las conferencias de prensa para hacer las paces con la prensa y demostrar que no es tan ogro como lo pintan.

Autos de lujo del Tuca



El técnico felino posee un amplia gama de autos de lujo. Pero destcan en su lista un Ferrari 458 Italia y un Mercedes Benz SL 500. Ambos valorados en casi 5 millones de lempiras.

El valor de la plantilla

Según el portal Tranfermartk, el valor de la plantilla de Tigres supera los 55 millones de dólares. Esos es 10 veces más que el valor del plantel del Olimpia; 5.08 millones de dólares.

El jugador más caro



Leonardo Fernández, volante uruguayo, es el jugador mejor cotizado en el mercado con un valor de 7.5 millones de dólares.

Su referente en ataque

El francés André-Pierre Gignac es el goleador del equipo. Marcó 13 dianas en su último torneo del fútbol mexicano.