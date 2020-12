El árbitro hondureño Saíd Martínez impartirá justicia en el duelo entre Cruz Azul y Los Ángeles FC

Honduras tiene un segundo equipo participando en la Champions de Concacaf en Orlando, Floirda. Se trata de los árbitros, Saíd Martínez, Cristian Ramírez y Walter López. La tripleta estará impartiendo justicia esta noche en el torneo.

Los centroamericanos pitarán el partido entre el Cruz Azul de México y Los Ángeles FC de Estados Unidos. Saíd Martínez había sido nombrado para este partido desde marzo, junto a sus compatriotas, hicieron el viaje a EUA pero el partido fue suspendido debido al coronavirus.

Ver. PEDRO TROGLIO Y SU FELICIDAD DE ESTAR EN OLIMPIA

La Concacaf mantuvo a los catrachos para este compromiso que será el único que se disputará sin ventaja, pues no se pudieron enfrentar como sí lo hicieron Olimpia vs Montreal, Tigres contra New York City y América contra Atlanta United.

"El matemático" Saíd Martínez es una de las apuestas en cuanto al arbitraje que tiene Honduras para que pueda llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El silbante es uno de los mejores en nuestro país y ya tiene experiencia internacional tanto a nivel de clubes como selecciones.

El Cruz Azul es favorito para avanzar a las semifinales de la Champions de Concacaf.

El ganador del juego entre cementeros y angelinos se enfrentará al América de México en las semifinales de la Champions de Concacaf. El otro duelo lo disputará el Olimpia de Honduras y los Tigres de México.