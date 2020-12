Robert de Lima: “Por el hecho de ser a partido único es que Olimpia puede sorprender”

¿Qué olimpista no va a recordar la proeza del conjunto merengue en el 2001? Los blancos clasificaron al Mundial de Clubes tras ser subcampeones de Concacaf, pero lastimosamente el torneo al final no se desarrolló en España, país donde se iba a efectuar.

Una de las figuras en ese torneo de Concacaf fue Robert de Lima, uruguayo que hace unos meses dirigió en Honduras al Juticalpa. El charrúa habló con Diez, recordó lo sucedido en 2001 y expresó que Olimpia perfectamente puede sorprender a Tigres este sábado.

RECUERDOS DEL 2001: “Hemos seguido los partidos de Olimpia, no lo pude ver en vivo pero sí lo seguí por redes sociales. Pasar a la siguiente ronda es muy importante para el pueblo hondureño y para todos los olimpistas. Tengo los mejores recuerdos, se me viene a la mente el profe Pavón que fue un gran entrenador. Un grupo formidable, tengo un muy bonito recuerdo donde pudimos conseguir ese objetivo que era clasificar al Mundial de Clubes, el recuerdo de haber conseguido el objetivo”.

CLAVES PARA LLEGAR AL MUNDIAL DE CLUBES: “El centro de Tosello y el cabezazo contra Toluca fue algo fenómenal, sufrimos bastante el partido porque fue bastante intenso. Los equipos mexicanos daban por pasado la fase, tenían mucho optimismo ellos y la verdad que confiábamos en nuestro plantel. La clave fue sentirnos fuerza, la confianza que nos dio el profesor Pavón. Los equipos mexicanos se sentían superiores en el papel y bueno los partidos hay que jugarlos, dimos la talla y estuvimos a la altura”.

NO SE SENTÍAN MENOS QUE LOS MEXICANOS: “Fue un torneo corto, nos dimos cuenta después cuando estábamos jugando la final. Yo me concentraba con Samuel Caballero, hablábamos mucho con Gerson, Pineda y los demás. Nosotros empezamos a hacer historia en Los Ángeles, Olimpia tenía una base de la selección muy fuerte. No éramos menos que nadie ni nos sentíamos más que nadie, en los partidos había que demostrar y teníamos esa fortaleza anímica, los diarios daban por favoritos a los equipos mexicanos, nosotros veíamos esas noticias y eso nos hizo más fuertes”.

SIENTE QUE LOS CLUBES MEXICANOS SÍ RESPETAN: “Ellos respetan a los equipos hondureños, teníamos a jugadores extranjeros que tenían un buen nivel y por eso creo que nos respeban. No había tanto tiempo de trabajo, pero había una idea, teníamos a Danilo Tosello que era un gran ejecutor de tiros libres y eso nos ayudó mucho. En el partido contra Toluca defendimos muy bien y capaz que ellos fueron mejores, con Pachuca se vio un equipo suelto y les dimos un baile bárbaro, le pudimos haber hecho más de cuatro goles (ganaron 4-0)”.

Este fue el equipo que clasificó al Mundial de Clubes donde estaba Robert de Lima.

FORTALEZAS DEL ACTUAL OLIMPIA: “Yo creo que fue uno de los más importantes en mi carrera y también en la final contra Los Ángeles Galaxy. Olimpia tiene un gran entrenador como es Troglio, lo van a respetar y tienen a un equipo que viene jugando desde hace un tiempo que eso es muy importante también, Olimpia tiene fortalezas y tiene un estratega que le va a sacar lo positivo al equipo”.

DESEO QUE PASE OLIMPIA: “Ahora se vienen los partidos lindos de jugarlos contra equipos mexicanos, yo a los equipos mexicanos les quiero ganar siempre sea cual sea el rival. El deseo mío es que tanto Pedro como todo el equipo pueda ganar, que el equipo pueda pasar a la siguiente fase sin importar cómo, yo no conozco este equipo mexicano y no sé cómo jugará. Los jugadores deben saber que habrá un pueblo que los estará viendo, eso creo que les da fortaleza al jugador”.

OLIMPIA SÍ PUEDE AVANZAR: “Puede ser una ventaja jugar a partido único, hay que ir a buscar el objetivo. El profe Troglio verá las debilidades y las fortalezas del rival sabiendo lo que implica los rivales mexicanos, hay que ser cautelosos y ver las capacidades del rival. Olimpia tiene muy buenos jugadores también y por el hecho de ser a partido único es que Olimpia puede sorprender, como olimpista me encantaría que puedan repetir esa hazaña, ya están haciendo historia”.

MEMORIAS DE EDWIN PAVÓN: “Me dejó aprendizaje como persona, el respeto que le tenía a todos los jugadores. Tácticamente una persona muy aplicada, se acercaba mucho al jugador y eso era importante. El profe Pavón fue uno de los grandes entrenadores que tuve en mi carrera. Estudiaba mucho al rival y creo que después fue la clave, eso sumado al aspecto individual”.