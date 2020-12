Javier Delgado se refiere a la posible llegada del 'Potro' Gutiérrez a Real España

En una entrevista vía Facebook Live con Real España, Javier Delgado detalló sobre el trabajo que hará eligiendo al nuevo técnico del conjunto aurinegro y tema de fichajes.

El nuevo gerente deportivo del equipo aurinegro contestó sobre la posible llegada del mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez del cual llegó su currículum a las oficianas aurinegras, pero de momento no se han dado pasos importantes en la elección, al menos así lo dijo el costarricense.

ELECCIÓN DEL NUEVO DT: “Me ha llegado de todo. Hay argentinos, colombianos, mexicanos, uruguayos, bolivianos. Hay una diversidad de profesionales que están optando por ser tomados en cuenta, tener en cuenta qué ofrece cada profesional. Estoy analizando cada hoja de vida que me han presentado, después haremos las entrevistas con las diferentes opciones de entrenadores, hay opciones de técnicos que ya están empapados de Real España y han visto al club”.

VER: MOTAGUA TOMA VENTAJA EN EL REPECHAJE Y VENCE A PLATENSE

EMILSON SOTO: “Creo que en el 2014 él estaba en divisiones menores cuando yo estuve por allá, vamos a conversas con él y es una fuente de información para nosotros”.

SI CONOCE AL 'POTRO' GUTIÉRREZ: “Sí conozco al profesor Raul Gutierrez, ambos somos miembros del grupo técnicos de la Concacaf, este es un grupo que se dedica a analizar los diferentes torneos de Concacaf, ahí coincidimos en Panamá en el 2017. Obviamente lo conocía desde antes por lo que había logrado como jugador y lo que hizo como entrenador con la Sub-17 de México que fue campeona del mundo, eso es lo que conozco de Raúl y así de otros técnicos que me ha llegado su información. Para eso estamos analizando absolutamente todo, vamos a sacar los tres cuartro que pensamos que reúnen el perfil y que irá de la mano con lo económico”.

FICHAJES CONFIRMADOS: “Todavía no, no hemos llegado a esa parte. La prioridad en estos momentos es lo del director técnico y luego nos concentraremos en los jugadores”.

SU TRABAJO EN EL EQUIPO: “La comunicación siempre es muy importante, yo tengo un ente arriba mío y yo le debo todo el respeto y las explicaciones del caso, no soy una figura decorativa y al final me van a evaluar. Si al equipo no le va bien me van a evaluar. Parte de mi función hacia abajo es supervición, evaluación y toma de decisiones. Lo primero es tener un equipo competitivo, eso tiene ser que ser el compromiso de todos. Analizar que está pasando con uno y con otro, exigir porque es importante, exigirles buen rendimiento a los jugadors ya que es la responsabilidad de todos”.

SI WILMER CRUZ ES UNA OPCIÓN: “A Wilmer lo enfrenté y creo que estaba en Honduras, lo conozco y buen portero que fue en su época. Ahorita no me ha llegado la información o el currículum de Wilmer Cruz”.

RENOVACIÓN DEL CHINO LÓPEZ: “Al Chino yo lo conozco, el análisis que estamos haciendo con él pues entiendo que la gente quiere saber, vamos lento pero seguro”.

TÉCNICO CON SU ASISTENTE: “La idea es que el técnico venga con su asistente y su preparador físico. En las partes de manejo en el microciclo el entrenador debe tener su gente, igual el técnico aquí va a tener otro asistente, un nacional y de la casa”.

LEA: RUMORES Y FICHAJES EN EL FÚTBOL DE HONDURAS

RENOVACIÓN O NO DE LOS URUGUAYOS: “He visto la planilla y no solo de los extranjeros, sino de manera completa, ese análisis es muy importante para tomar decisiones en su momento”.

ELOY PAGE LO DIJO

Eloy Page por su parte, otro de los dirigentes de Real España, aceptó que sí se han dado acercamientos con Raúl Gutiérrez. “Sí hemos hablado con Raúl Gutiérrez, tengo entendido que Delgado conversó con él y con otros entrenadores, Emilson Soto también fue entrevistado y es una opción”.

Y agregó: “Hay tres técnicos hondureños en cartera, el director deportivo habló con ellos, igual son cuatro extranjeros los que se están manejando. Delgado va tomar la decisión, es su campo al cien por ciento. Platicamos con (Ramón) Maradiaga, tenemos una gran relación con él, le ofrecimos la dirección deportiva, pero él quiere seguir dirigiendo y esa no era nuestra propuesta, sobre Vargas todo son rumores”.