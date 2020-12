Aficionados de Cruz Azul retan a Cristiano Ronaldo: "Demuéstrale al planeta de qué estás hecho"  

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y también lo es de la historia del fútbol.

El portugués ha ganado todo con sus clubes y selección, algo que está al alcance de pocos. Ahora recibió un reto para el cierre de su carrera.



Los encargados fueron unos aficionados de Cruz Azul que están cansados de fracasar año tras año por conseguir el ansiado título de la Liga MX.

EL RETO A CRISTIANO RONALDO

"¡TE RETO CRISTIANO!



Si en verdad eres el futbolista de la mentalidad inquebrantable, al que no le gusta perder, el de los retos. Te reto a que vengas a México y hagas campeón a Cruz Azul porque ganar con el Manchester, Madrid y Juventus cualquiera puede.

Te reto Cristiano demuéstrale al planeta de qué estás hecho, si lo logras ya no habrá dudas ni comparaciones, tu legado será eterno y único".





El último gran fracaso de Cruz Azul fue dejarse remontar un 4-0 ante Pumas y ser eliminado en las semifinales del torneo mexicano.



Eso llevó a que el entrenador Robert Dante Siboldi dejara el cargo. Además, en esta última semana fueron eliminados de la Concachampions a manos de Los Ángeles FC de Carlos Vela.