Mauricio Dubón revela el propósito de los Gigantes: "He subido 10 libras, quieren que me ponga grande"

Luego de una particular temporada de la MLB con los Gigantes de San Francisco, que fue intermitente por la pandemia del coronavirus, el beisbolista Mauricio Dubón se encuentra disfrutando de un tiempo libre en Honduras.

El gran desempeño que está realizando Dubón en la Major League Baseball ha ensalzado el deporte hondureño y es por eso que Diez le entregó un obsequio al pelotero como reconocimiento a su representación en las Grandes Ligas.

Mauricio Dubón nos atendió de manera exclusiva para charlar sobre su actualidad, la forma en que ha evolucionado, la intención que tienen los Gigantes e, incluso, sobre su reciente matrimonio.

"Uno no puede controlar lo de la pandemia pero se hace el trabajo posible para salir adelante. Uno trabaja para tener años buenos", inició con su relato Mauricio Dubón sobre lo que ha generado el coronavirus.

El hondureño reconoce que llegar a las Grandes Ligas no es cualquier cosa y todo se lo debe al esfuerzo que ha realizado.

"Es bien difícil, es algo que uno toma bastante orgullo en lo que hace y es cuestión de trabajo. Entre más duro trabaja uno, más resultados ve."

Como ya es conocida su historia, Dubón emigró hacia Estados Unidos siendo muy joven, pero no olvidó cuál fue su propósito cuando se marchó de Honduras para cumplir su sueño.

"Desde temprana edad siempre tuve eso como meta, tuve en la mente de poder llegar a Grandes Ligas y he trabajado por eso. Gracias a Dios, se me han dado los resultados que quería."

A su vez realizó un análisis de las mejoras que ha tenido en su carrera y remarcó las diferencias entre la élite del béisbol estadounidense y las ligas menores.

"He mejorado en el aspecto mental, más que otra cosa en el béisbol. Lo que divide a un jugadores de Grandes Ligas a uno de liga menor es la mentalidad, gracias a Dios he trabajado en eso y me ha ayudado."

"Donde me pongan, yo juego, y sé que voy a jugar a bien. Es cuestión de trabajo todos los días", comentó Dubón al consultarle sobre su posición preferida en el campo.

Sin duda que desde su contratación, los Gigantes de San Francisco han tenido un plan para Mauricio Dubón, y el hondureño reveló cuál es:

"Estamos en un proceso, he subido 10 libras en lo que ha pasado. Ellos (Gigantes de San Francisco) lo que quieren es que me ponga más grande y que haga lo que me piden."

Con su carisma y sencillez genuina, Dubón asegura que aún no comprende la magnitud de lo que está realizando, siendo una estrella hondureña en la mejor liga de béisbol del mundo.

"Para mí todavía es béisbol. 'No me ha caído el 20', como dicen. Para mí sigue siendo un béisbol normal y creo que hasta el día que me retire voy a poder decir que fue algo impresionante."

Mauricio Dubón no pierde la humildad pese a ser uno de los mejores deportistas de Honduras.

Recién casado

El pasado 21 de noviembre, Mauricio Dubón contrajo nupcias con su pareja de años, la guapísima Nancy Herrera, y el pelotero tuvo palabras sobre su vida de casado.

"Lo único diferente es que ahora tengo que pedir permiso para hacer cosas, pero gracias a Dios me tocó una buena mujer, he podido sentar cabeza, no he caído en la locura de Grandes Ligas y pude salir adelante. Es la mejor jugada que he hecho."

Asimismo contó qué es lo que hace en su estadía en Honduras, sin dejar del lado el profesionalismo de alto nivel.

"Entrenar, hacer gimnasio y levantar pesas. Es 24/7. También tengo que aprender a separar mi vida personal del béisbol, que ha sido lo más difícil para mi, pero mi esposa me ha ayudado con eso."

Por otra parte, Mauricio Dubón tendrá nuevo entrenador para la siguiente temporada. Se trata de Gabe Kapler, quien es un ex jardinero de béisbol.

"(Gabe) Kapler es un mánager que habla demasiado con uno y lo que ha hecho, al principio son cuestiones dudosas pero él tiene un plan para eso."

Mauricio Dubón no olvida sus raíces y en su pierna lleva tatuadas las cinco estrellas de Honduras.

Por último, Dubón lanzó sus deseos para el nuevo año y se refirió a lo que ha sucedido con el coronavirus.

"Mantenerme saludable, especialmente con lo de la pandemia. Ha pasado gente cercana que ha fallecido por eso y hay que tenerle miedo."