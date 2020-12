El Blog de Kike Lanza: Tigres, cuidado que el rey de la selva anda suelto y muy hambriento

Para analizar fútbol o cualquier otro deporte o tema en general hay que tener la capacidad de hablar y contar las cosas como son. Es decir, ver o aceptar la realidad de las cosas o temas a platicar. Me gusta que interactuemos, casi siempre leo algunas de sus reacciones a mis blogs, debo aceptar las buenas, malas y hasta las mas irrespetuosas, pero es parte de. El tema Olimpia siempre arrancará emociones, es un tema lindo para debatirlo, y como no hay otro tema más importante de que hablar en lo deportivo, otra vez con el permiso de los “dolidos” y con la felicidad de la banda merengue, hablaremos del mejor equipo de Centro America.

Señoras y Señores, Olimpia lo hizo de nuevo...



La noche del martes en Orlando, Florida, quedará registrada como una noche más en la que un legendario equipo centroamericano volvió a eliminar a otro millonario equipo de la MLS y de la zona CONCACAF. Para los aficionados del equipo merengue, estas actuaciones no son extrañas. Tampoco dentro del nervio y lo sufrido que puede ser, les parece imposible de lograr. La noche del martes elimino al Montreal Impact, un equipo con una plantilla costosa encabezada por un icono del fútbol mundial.



Es cierto, el trámite del partido fue terrible, considero que Olimpia se vio superado por el equipo norteamericano, se vio un equipo muchas veces vulnerable en varios episodios del juego. Sin embargo, la serie era de dos partidos y ya el equipo hondureño había hecho su parte en Montreal. En la serie Olimpia fue mejor que el equipo de “Titi” Henry.



Hablemos del rival para el sábado...



Muchos ya dan por muerto al Olimpia para el partido del sábado ante Tigres. No cabe duda que el equipo mexicano es uno de los más poderosos de la Liga Guard1anes, además está entre los cinco equipos ms ricos del fútbol azteca. Cuentan en sus filas con uno de los mejores extranjero en la zona, el francés Andre Pierre Gignac. Por eso y muchas cosas más Tigres es favorito para clasificar pasando por Olimpia a la gran final por un boleto al Mundial de Clubes.

¡Tuca Ferreti va con todo! Tigres busca la final de la Concachampions con la intención de humillar al Olimpia de Pedro Troglio. La brutalidad de ataque que alistan los regios.https://t.co/io8hwDbm84 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) December 18, 2020

Con todo este entorno, Olimpia está clasificado a semifinales en la máxima competencia a nivel equipos de la zona, está, quiérase o no, a dos partidos del Mundial de Clubes. Es el equipo en este momento le guste o no les guste a todos, el que siempre representa muy bien al fútbol hondureño. Demostró ser la cocora en los últimos 5 años de los equipos de la MLS en esta competencia. Olimpia sigue siendo el equipo capaz de provocar este tipo de emociones en sus fans, provoca que sus seguidores se puedan sentir orgullosos de ser olimpistas y vestir de manera vanidosa la camisa con los colores merengues.



Siendo objetivos, Olimpia tiene cómo ganarlo el sábado...



Olimpia tiene una figura futbolística muy bien definida, sus jugadores y cuerpo técnico saben muy bien lo que quiere, sabe muy bien el rival que tiene enfrente. Olimpia basa sus intenciones en una defensa segura y compenetrada. Con un Elvin Casildo que se creció de manera precoz como defensa titular en el equipo de Troglio. La experiencia de Leverón es básica para tener la mayor seguridad en el arco de Menjívar. Un irreverente Maylor Núñez por el lado derecho y la hiperactividad y experiencia de Javier Portillo por la izquierda, complementan una defensa capacitada para lograr el éxito, a partido único, ante Tigres , pueden lograr el pase a la gran final.



La media cancha de Olimpia se categorizo en las manos de Troglio...



Deybi Flores se impuso con mucho trabajo y talento para ser el inamovible 5 del equipo albo, por él pasa el equilibrio del equipo. Está bien acompañado por dos movedizos y talentosos jugadores, Carlitos Pineda y Edwin Rodríguez con mucha juventud como principal virtud, se convirtieron en los "motorcitos" del equipo capitalino. A esa zona se unen en sistema rotativo Chirinos y Bernárdez. Chirinos es un jugador diferente, su nivel evolucionó mucho en los últimos partidos pero una lesión lo aleja para competir. La "Flecha” partido a partido se gana el cariño y respeto de la afición blanca y de la buena crítica. Considero la media cancha de Olimpia, es su mejor zona de cara a practicar un fútbol practico y efectivo.

¿Alguno del Olimpia? ? Los futbolistas más caros de las plantillas de los cuatro clubes que están en semifinales de Champions de Concacaf. https://t.co/bTBzXrTdMc — Diario Diez (@DiarioDiezHn) December 18, 2020

La delantera...



Al frente, Olimpia cuenta con dos jugadores de características bastante parecidas, tanto Yustin como Jerry son hombres de gol. Sus virtudes van desde un buen futbol aéreo a ser muy técnicos con la pelota en los pies. Saben hacer daño con sus movimientos sin balón y además son jugadores muy valientes en el mano mano. Son también jugadores capaces de rebotar muy bien a los que llegan de frente.



Con todas esta razones y virtudes, es claro que Olimpia sin ser el favorito en este cruce, cuenta con elementos como para también luchar por buscar el éxito deportivo ante el poderoso Tigres del futbol mexicano.



El cuerpo técnico...



Olimpia hacía mucho, había caído en un bajón de rendimiento y también en una crisis de resultados. Equipos como Motagua y Marathón en su momento aprovecharon ese terrible momento del equipo albo. El momento del despegue tenía que llegar en un equipo con linaje de campeón. Con la llegada de Héctor Vargas, los melenudos iniciaron una reconstrucción que de una u otra manera son la base de lo que hoy han recuperado.



Sin embargo la pieza perfecta ha sido don Pedro Troglio. Con una trayectoria notable, se apostó en la Casa Blanca e inició un proyecto muy apegado a lo que significa Olimpia. Parecería que el argentino, conoce la historia y las necesidades de un equipo que habita perdido identidad. Logro un campeonísimo, conformo un equipo con mucha juventud y alguna experiencia. Con un corto tiempo lo devolvió a la órbita para poder pelear por cosas importantes y por torneos internacionales.

La información que confirmó Concacaf sobre el Tigres-Olimpia de este sábado, a tomarlo en cuenta. https://t.co/KRvYIlXpS5 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) December 18, 2020

Gran parte de lo que Olimpia pueda lograr este sábado en las semifinales de la Liga Campeones de Concacaf sera responsabilidad y hasta complicidad de el campeón del mundo, Pedro Troglio. El trabajo del argentino ha creado y provocado una relación casi religiosa con su afición, existe algo tan cercano a una idolatría deportiva.



Claro está que como todo, siempre habrá gente que no quiera el éxito de los demás. A nivel de equipos, no se puede esconder el tema de la envidia, a veces sana a veces mala, pero al final, envidia. Pero eso provocan los sobresalientes, los mejores, pero a veces despertar la envidia de los adversarios, es sabroso. No satanizamos el tema, es algo casi normal que muchos deseen que el Olimpia fracase el sábado.



El sábado Tigres es favorito, no hay duda y quien no lo reconozca cae en el fanatismo y en una postura llena de ignorancia. Lo que sí debe quedar bien claro es que, desde hace unos meses el rey de la selva anda suelto, cuidado Tigres, el Leon anda suelto y muy pero muy hambriento.



La seguimos en twitter banda, @kikelanza10



