Pedro Troglio sobre el Tigres-Olimpia: “No nos den por muertos, no nos creemos menos que nadie”

Pedro Troglio atendió a los periodistas hondureños y mexicanos en conferencia de prensa a horas del Tigres-Olimpia de este martes en Orlando. Los merengues tienen una nueva cita con la historia y buscarán dar el campanazo para meterse a una nueva final de Concacaf como sucedió en el 2001 justamente en Estados Unidos.

El mandamás argentino envió un mensaje a todos esos comunicadores que ya dan por muertos al León, detalló que cambiará un poco el esquema de juego en base a lo que presentará el equipo mexicano y espera seguir dándole alegrías al olimpismo.

RESPONSABILIDAD EN ESTOS MOMENTOS: “No tengo dudas que cualquier partido que a Olimpia le toque jugar es una responsabilidad muy grande, es una felicidad muy grande estar acá entre los mejores cuatro. En los últimos 10 días este grupo jugó tres clásicos y ganándolos, además de pasar los cuartos de final, tenemos la cabeza puesta en el objetivo así que no nos den por muertos, no nos creemos menos que nadie. Podemos dar pelea, no va a faltar el esfuerzo de todos”.

PLANTEAMIENTO: “Hemos trabajado y hoy también, hemos hablado cuáles son las intenciones de defender y atacar, sabemos los puntos más altos de Tigres, el grupo nunca se creyó menos que nadie. Nadie ha analizado la maratón de partidos que hemos tenido, me da la tranquilidad y estamos preparados para pelear e ir la final”.

FAVORITISMO DE TIGRES: “Es normal que todos los que analizan el fútbol digan que un equipo con un buen presupuesto pueda ganar el partido, de ahí a decir que estarán en la final es arriesgado, yo he estado en el fútbol por muchos años y lo sé. Convivo hace dos años con mis jugadores, esto es fútbol y puede suceder cualquier cosa, creo que vamos a dar pelea, es un partido importante y no va a ser fácil para Tigres ni para nosotros”.

DEFENDERSE EN PARTE DE LOS JUEGOS: “El equipo está perfecto y va a llegar muy bien, acabábamos de clasificar y se cuestionó que nos defendimos, ¿alguien calculó que ganamos tres clásicos o que eliminamos a Montreal? Defender es parte del fútbol y no vas a dominar los 90 minutos y menos contra equipos que en teoría son mejores”.

Olimpia eliminó en semifinales a Montreal Impact.

SI JUGARÁ CON DOS DELANTEROS: “Nosotros buscamos con los delanteros altos conseguir un buen juego tanto en defensa como en ataque, tanto Bengtson como Arboleda han hecho un buen trabaho y lo van a hacer seguramente mañana, no hemos pensado nada de locos y simplemente hemos trabajado la manera de cómo contrarrestar al rival, lo hemos hablado y estamos con mucha confianza que podemos hacerlo bien”.

PERIODISTAS QUE DICEN QUE TIGRES GANARÁ FÁCIL: “Eso es muy buen alimento, escuchar esas declaraciones nos hace muy bien, a mí me gusta cuando empiezan a salir esas frases y me pasó eso cuando entrené a Gimnasia que eliminé en una Copa a Boca y River... Todo eso me ayuda”.

SI PONDRÁ EL MISMO 11 O NO: “Algo cambia porque el otro día enfrentamos a un equiupo con tres en el medios pero que juega distinto a Tigres, Tigres tiene dos de contenciones y un enganche. Cambia un poco la manera de salir a marcar, tenemos claro cuál es la manera, está todo hecho, nosotros no nos creemos inferior a nadie”.

LE DICE A SUS JUGADORES QUE NO SON INFERIORES: “Es claro que es un mensaje que transmito a mis jugadores desde hace tiempo. Tigres tiene buenos jugadores, nosotros venimos trabajando hace un año y medio para venir a competir a a este nivel ya que en este nivel no te perdonan y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Sabemos que venimos con un chip distinto, no venimos de paso y ojalá que el trabajo y Dios nos ayude para estar en la final el día martes”.

CÓMO VISUALIZA EL JUEGO: “Tenemos claro que no podemos ir a jugar un partido de ida y vuelta, cuando hay una capacidad individual depende eso... Te agarra Quiñones, Aquino o Gignac y te hace desastres. A la gente que siga entusiasmada y apoyando, sé que hay un montón de gente que nos está acompañando, gente que ha perdido sus casas y dice que les hemos dado una alegría. Esto no es solamente de Olimpia, sino que es el fútbol de Honduras más allá que haya gente que no quiere que lleguemos a la final”.

Tigres eliminó de manera sencilla a New York en los cuartos de final.

MENSAJE DE FE A SUS JUGADORES: “Que crean que pueden, pero no es de ahora, hace casi un año que vengo hablando estos temas para no jugar a nivel local de una manera y a nivel internacional de otra. Tengo claro que pueden porque todos son buenos jugadores, el trabajo táctico depende de la voluntad y los ves a ellos con hambre de triunfar, tenemos un partido muy difícil, no nos den por muertos porque hay que jugar y penales si empatás”.

OPINIÓN DE TIGRES: “Tengo la suerte de ver fútbol mexicano, desde Argentina a veces no se podía ver, además en Lobos tuve la suerte de segurilo por Lucas Lobos que lo conozco. Tienen mucha tenencia de pelota, si uno no hace las cosas bien no te dejan tocar la pelota, hay que aprovechar los espacios que podamos encontrar a partir de la recuperación y en los mano a mano por los costados, hemos analizado y ahora resta más que nada jugar, depender que no se inspiren y salgan las grandes individualidades”.