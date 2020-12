'Tuca' Ferretti a la prensa mexicana: "Se tiene que respetar al contrario y ustedes no lo están respetando"

Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador de Tigres, asistió a la conferencia de prensa organizada por la Concacaf previo al duelo de semifinales de la Liga de Campeones ante Olimpia, este sábado a las 7:00 de la noche.

El técnico felino respondió las interrogantes de los periodistas y en un momento se notó el disgusto de 'Tuca' cuando se le consultó sobre el menosprecio de la prensa mexicana hacia el cuadro merengue.

Diez estuvo presente en la conferencia vía Zoom y capturó las impresiones de Ricardo Ferretti con su estilo polémico y frontal.

"Nos encontramos bien, en estos días estamos preparándonos con humildad y seriedad contra Olimpia. En mis jugadores la mentalidad es no menospreciar a nadie para no tener sorpresas. No somos superiores en papel ni en nombres y hace poco vimos cosas que han pasado cuando uno se cree. Buscaremos hacer lo que hicimos el partido pasado", arrancó diciendo 'Tuca'.

El entrenador fue muy cauteloso al momento de referirse a las virtudes de Olimpia y destacó el juego que viene realizando el cuadro de Pedro Troglio.

"El que vio el partido fui yo, he mencionado que debemos tener respeto y hacer las cosas adecuadamente. Olimpia es muy dinámico, sabe defenderse bien, tiene buen contraataque, buen juego aéreo, con jugadores de mucha estatura. Tenemos que tener cuidado si queremos pasar de fase."

Llegó el momento en que se le preguntó sobre el favoritismo de Tigres para superar sin problemas al equipo hondureño, algo que a 'Tuca' Ferretti no le gustó y exigió respeto para su adversario.

"Es la opinión (de la prensa), tienen el derecho de decir y pensar lo que quieran. Si ustedes dicen 'x' o 'z' es cosas de ustedes. Si pasamos es porque era muy fácil y si no pasamos somos una vergüenza. Se tiene que respetar al contrario y ustedes no lo están respetando, nosotros sí", sentenció.

Asimismo comentó sobre la idea que planteará en la cancha y sobre posibles cambios con respecto a lo presentado ante New York City.

"La alineación tendrán que esperar para saberla, depende de cómo se presente el rival. La capacidad de los jugadores es para improvisar en la cancha, ellos tienen el derecho y la autorización para cambiar dentro del campo."

También dio su punto de vista sobre las palabras de Pedro Troglio, quien mencionó sobre la mayor presión en las áreas de ambos equipos.

"Es una ventaja que tiene Olimpia por la buena estatura, todo equipo que tiene estos jugadores busca sacar provecho en este sentido, pero no creo que sea la única forma de ganar. Hay una infinidad de cosas que deben de darse para que se pueda sacar un triunfo. Hasta logrando superar al rival, no se gana. Si juegas bien, las posibilidad de vencer son mayores".

Por último, 'Tuca' Ferretti analizó lo que podría ser la clave para la victoria de cualquier onceno.

"El fútbol está en la contundencia, los equipos se contrarrestan en momentos precisos. Los dos equipos van a tratar de defenderse muy bien y aprovechar los errores. Los dos equipos están preparados para enfrentarse".