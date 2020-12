Pedro Troglio tras la derrota ante Tigres: "A partir del penal y la expulsión, se complicó todo"

Luego de la derrota 3-0 ante Tigres, Pedro Troglio, técnico del Olimpia, valoró lo hecho por sus dirigidos en este duelo de semifinales ante el equipo mexicano.

El técnico del Olimpia considera que ante de la expulsión de Deiby Flores, el partido no tuvo complicaciones para sus dirigidos y el rumbo fue diferente desde ese momento.



"Tuvimos un primer tiempo que no habíamos tenido ningún peligro, salvo un tiro fuera del área. Ellos con tenencia y nosotros sosteniendo el resultado, pero a partir del penal y la expulsión, se complicó todo, ya que el Tigres con el manejo de la pelota es muy bueno y con un hombre más podía generar mucho juego, cosa que no pasó en el segundo, salvo ese otro penal que hubo".





Además consideró que: "Creo que la jugada del partido es la del primer tiempo cuando quedamos con 10 hombres y se va todo un trabajo perfecto que se había hecho el equipo hasta ese momento".



"Estuvimos a la altura de la circunstancia para jugar y que también quedó demostrado que enfrentamos un gran equipo y estábamos perfectos en el partido, hasta tuvimos con 10 hombres en los pies de Jerry Bengtson el empate, pero después de la jugada viene el penal. Cuando estuvimos 11 contra 11, donde casi no hubo casi situaciones de ninguno de los dos lados, un partido muy defensivo de los dos lados, ya después se descontroló, pero tampoco sufrimos en segundo tiempo".





Reprocharle a los jugadores: "Nosotros queríamos quedar en la historia del club, veníamos con la ilusión de seguir pasando, sabiendo que enfrentábamos a equipos poderosos, desde lo económico e individualidades y estuvimos a la altura de las circunstancias. Tuvimos la desgracia de ese gol que fue una carambola, un rebote, nos costó la expulsión y el partido cambió".



Lo que le dijo al árbitro: "Yo le dije que lo único que se pita pasados los 47 minutos, es un penal. El corner se patea a los 47:12, pero que se va hacer. Lo ideal era que no se patee, pero se pateó igual y tuvimos la desgracia que nos concretaran. Es difícil jugar todo un segundo tiempo con 10 hombres y ante un equipo tan importante".