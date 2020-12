Pedro Troglio arremete contra Faitelson por decir que Olimpia no fue rival de Tigres y lo llama "ridículo"

Seguir a @kelvincoelloHN

A Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, no le cayó nada bien que el comentarista mexicano, David Faitelson, haya dicho que el club albo no fue rival para Tigres que vivió un día de campo frente a los hondureños y lo tachó de ridículo.

El argentino fue duro en la conferencia con el comunicador, pues considera que el tipo de periodismo agresivo no hace más que dividir y crear conflictos. Dice que prefiere a los buenos comunicadores.

“Pueden decir lo que quieran, hay algunos que no entienden nada de fútbol y hablan muchísimo. Ustedes hacían cuenta que el plantel de Tigres vale 60 millones de dólares y nosotros cinco; es claro que hay algo por encima de nuestro nivel de los Tigres”, inició diciendo Pedro.

Luego recalcó: “En el primer tiempo no nos patearon al arco salvo un tiro de Fernández, en el segundo tiempo el penal, luego las mejores situaciones en el complemento las tuvimos nosotros. Ya con un hombre más ellos manejaron más la pelota”.

Sobre las palabras de Faitelson, Troglio se le fue como cuando marcaba en sus tiempos de futbolista en River Plate y en la Lazio de Italia: “A mí no me gusta ese periodismo agresivo, soberbio, si, es claro que Tigres ganó, y decir que ellos hicieron una fiesta, los felicito. Me quedo con los periodistas serios que hay muchos y no meterme con los amarillistas y los ridículos”.