“Tuca” Ferreti critica duramente el fútbol que presentó Olimpia: “Fue un partido que no vale la pena”

Fue claro que Olimpia buscó primero sacar el cero ante los Tigres que atacar y así lo enfatizó el entrenador de los mexicanos, Ricardo “Tuca” Ferreti quien arremetió contra el fútbol defensivo y de fuerte marca que presentó el equipo de Pedro Troglio.

El “Tuca”, fiel a su estilo de decir las cosas de frente, fue sincero en la conferencia al decir que esperaba que los catrachos le presentaran un fútbol distinto. Explicó que para los aficionados fue un partido que no valió la pena de ver.

“Olimpia tiene mucha más capacidad para elaborar un juego distinto y no lo iba a resumir solo en la destrucción. Tiene la capacidad para elaborar un juego de control y posesión de balón, de variantes, que no fuera tan lógica de tirar pelotazos a dos hombres altos y pensar que solo con esto es suficiente para ganar un partido”, dijo Tuca.

Luego comentó: “Dieron demostración cuando intentaron jugar al fútbol teniendo la pelota, de forma distinta lo lograron. Me pongo en el lado de los aficionados, fue un partido que no vale la pena, no deja mucho porque las propuestas son muy distinta. La Nuestra es solo construir y la otra es solo destruir. Pienso que los equipos hondureños tienen una capacidad futbolística mucho más grande de lo que hoy presentó Olimpia”, arremetió contra el planteamiento de los merengues.

Ferreti siempre intentó con la pelota hacerle fútbol al Olimpia, en muchas oportunidades la defensa se la tuvo que rifar. Fue un partido con muchas faltas, algo que criticó, pues sabe que los clubes centroamericanos son de mucho físico.

“Me quedo con la intensión de intentar anotar y no caer en la provocación. Sabíamos que iba a ser un partido así, pensé que iban a buscar una posición de balón, mi equipo intentó buscar el gol”, comentó Tuca.

Y es que para Ricardo Ferreti, estos encuentros dejan poco de enseñanza, pues los catrachos cuando intentaron pudieron concretar, pero el resto del encuentro lo jugaron de forma defensiva, algo que a veces sale y en otras se paga caro.

“Será un partido distinto porque en el juego ante Olimpia siempre dan por muerto a un equipo y hoy en día no puedes dar por muerto a nadie. Como se comentó en la conferencia que el único que tenía que perder éramos nosotros. Olimpia no solo perdió el partido, perdió la semifinal y cosas mucho más grandes. Sigo insistiendo, conozco al fútbol hondureño y tienen capacidad para enfrentar a cualquier equipo de la zona”.

Ahora que está en la final, sabe que será un fútbol distinto en la pelea por el campeonato. “El nivel del equipo se presenta en cada partido, en estos dos ha sido suficiente para superarlo, espero que en la final se siga agrandando, no hay un partido igual a otro. Cuando jugamos contra equipos distintos, sea a América o Los Ángeles serán juegos diferentes a los que hemos enfrentado”.