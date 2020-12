David Faitelson arremetió tras el fracaso: "El Piojo, con un ojo rojo y el América con una patada en el trasero"  

América sufrió un duro golpe el sábado tras caer en las semifinales de la Concachampions (3-1) ante el LAFC de Carlos Vela.

¡Batacazo! LAFC humilla al América del "Piojo" Herrera y jugará la final de la Champions de Concacaf



El equipo mexicano desperdició la ventaja que tenía y terminó siendo mandado a casa, teniendo así un 2020 para el olvido en todas las competencias.



David Faitelson, polémico periodista mexicano, no se guardó nada y arremetió contra el fracaso del América en Concachampions desde su cuenta de Twitter.





El comunicador se refirió al Piojo Herrera, su ciclo en el equipo y tildó de "penoso" el partido que hicieron las Águilas ante el LAFC.

LOS TUIS DE FAITELSON SOBRE EL AMÉRICA

"'El Piojo', con un ojo rojo y el América con una “patada en el trasero”. Inobjetable fracaso americanista...".







"El América requiere de muchos cambios. El del entrenador, por ahora, lo descartaría...".







"Lo del América es penoso. Ganas 1-0 con un hombre más en la cancha, pierdes la cabeza y te superan clara y contundentemente. Ese equipo necesita de una reconstrucción en su columna vertebral...".







"La solución en el América no es echar a Miguel Herrera...

Hay que despedir a tres, cuatro jugadores que no entienden lo que es vestir la camiseta americanista...".







"El América es lo que es: 'una lágrima'...".







"El América si que cayó noqueado en Orlando...".







"¿KO en Orlando? El América esta contra las cuerdas...".







"Que vergonzoso espectáculo del LAFC y del América. Deben dedicarse a jugar futbol y no a agredirse, a fingir y a perder el tiempo discutiendo. Repito: Una vergüenza ambos equipos...".







"El árbitro deja con 10 al LAFC de manera injusta. Guillermo Ochoa “vende” muy bien una supuesta agresión. El juego se descompone...".