¿Qué se dijeron André-Pierre Gignac y Edrick Menjivar que hubo bronca por un momento?

Tigres venció 3-0 a Olimpia con dos goles de penal de André-Pierre Gignac. En el conjunto albo no hubo tanta satisfacción con la decisión del árbitro en el segundo penal y así lo detalló Edrick Menjivar en conferencia de prensa.

“Las jugadas fueron bien pitadas aunque el segundo no me pareció penal ya que el jugador está cerca. Ya pasó, creo que la prensa mexicana hizo lo que tenía que hacer y decir, no creo que haya influenciado al árbitro”.

Menjivar también protagonizó un cruce de palabras con Gignac tras el 1-0 registrado en el 46 y que dejó la expulsión de Deybi Flores por meter la mano, algo que condicionó mucho a Olimpia.

La situación fue la siguiente, Menjivar profirió gritos intentando distraer o poner a nervioso a Gignac, algo que hizo en la tanda de penale contra Seattle Sounders donde atajó uno de los lanzamientos.

El ariete francés anotó y mandó a callar al catracho haciendo el gesto con la mano, luego Menjivar se fue a buscarlo pues consideró que era una falta de respeto y sus compañeros los calmaron.

Ya en el mediotiempo la cosa se calmó y ambos se dieron un abrazo efusivo, claramente fue una pequeña calentura del momento que en el descanso se olvidó y ambos futbolistas lo concluyeron con una charla amigable. Al final del partido Edrick Menjivar cambió camiseta con Nahuel Guzmán, portero de Tigres.

