Diego Vázquez lamenta los constantes errores arbitrales en su contra: "El penal que cobra es insólito"

Motagua cayo 0-1 en el duelo de vuelta del repechaje ante el Platense y el técnico de los azules hizo el análisis de lo sucedido y resalta el fallo arbitral de Nelson Salgado, lo que les pesó a sus dirigidos.



"Se logró el objetivo de clasificar a una nueva semifinal, es algo positivo, hicimos un gran partido en Puerto Cortés y hoy estuvo de luchas, no nostramos buen fútbol. El penal que cobra es insólito y me gustaría preguntarle a Salgado por qué no cobró el penal de Delys Vargas, que es diez veces más penal que el que cobró hoy. Es complicado luchar contra todo".

Y agregó: "Vi la imagen y Bernárdez se tira sobre Cristopher, pero la falta la pita al revés. Me pueden decir que no llegamos o que jugamos mal, pero en estas instancias no podés regalar ese penal".



El timonel de los azules también continuó analizando. "El segundo tiempo estuvimos bien parados porque en cualquier pelota que cayera al área nos podía pitar un penal y el fútbol es un estado de ánimo que se transmite y así se juega. Estuvimos muy bien parados y el único tiro que hicieron al arco fue el penal, quizás nosotros tampoco, pero hicimos un gran partido en Cortés y ahora pasamos. Me cuesta entender que los árbitros se equivocan sin querer siempre en contra de un equipo".





Desde el punto de vista de Diego Vázquez, este fallo de Nelson Salgado le ayudó mucho al Platense para que mejoraran su estado de ánimo y a ellos les afectó.



"Si te regalan ese tipo de penales obviamente que cualquier equipo tiene una inyección anímica importante y es lógico que el que tiene una ventaja la tiene que cuidar. Si hay persecución se lo tienes que preguntar a ellos, pero me llama la atención que todos los errores recurrentes en momento decisivos son en contra de un equipo"



Cuando se le consultó el estratega argentino por el planteamiento algo timorato en comparación a los juegos anteriores jugando en casa.



"Nos vimos así porque teníamos una ventaja importante, generando llegadas, pero corriendo pocos riesgos y quizá lo planteamos de esa manera de estar bien parados atrás, ya que teníamos un resultado importante y no sumar tanto riesgos. Pero a partir que se dio el incidente, el rival tiene mejor ánimo y Motagua cuidó lo que tenía sin generar peligro. Acepto que no tuvimos un buen partido en general en ofensiva, pero sí bien parados en defensiva".