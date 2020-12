Luis Palma: "Me gustaría jugar en Europa, pero también mi meta es jugar en la primera de México"

El delantero del Vida, Luis Palma, vive un momento dulce en su carrera. Viene de marcar tres goles ante UPNFM que tiene al equipo ceibeño soñando con las semifinales del Apertura 2020.

Palma se refirió a la vuelta este miércoles en La Ceiba ante los Lobos.

"Es un equipo que de visita es muy duro. Vienen a ganar sí o sí, pero nosotros trabajamos para eso, el profe ya habló con nosotros de la ventaja que tenemos y debemos salir a jugar lo que venimos haciendo. No debemos dejar de hacer lo nuestro, lo que nos ha dado resultados para sacar los últimos partidos. Dos goles no son nada, debemos salir a jugar, toca rematarlos acá", inició contando en entrevista a TDTV.

El ariete de los cocoteros ya suma siete goles en este Apertura 2020 y lo está disfrutando al máximo.

"Es un momento muy lindo en mi carrera, histórico para mi familia y el equipo. Ayudar es lo principal, cuando juegas en otra posición que no es la tuya y anotas tres goles es algo sorprendente, pero hemos venido trabajando lo individual y grupal en todo el torneo para estas cosas. Ahora a pensar; que tal que vengan más hat-trick. Lo principal es mucho trabajo, disciplina y humildad", recalcó.

No pierde de vista los objetivos, confiesa que tiene en su casa un papel con ellos escritos y revela los principales.

"Uno como futbolista trabaja, en mi caso tengo mi papel de objetivos, en lo personal y familiar. Me gustaría mucho jugar en Europa, pero también mi meta es jugar en la primera de México. Me gusta mucho la liga mexicana, hasta mi papá me ha dicho que le gustaría que yo jugara allí y ha sido uno de mis objetivos en mi carrera. Pero no quiero llegar apresurado, quiero llegar con la edad y en el momento indicado. Esa es mi meta, llegar a jugar fuera del país en México o Europa".

Por último, contó lo que viven los jóvenes del Vida a pocas horas para la vuelta de repechaje contra UPNFM.

"Cualquier equipo quisiera esta en la instancia que estamos, peleando un repechaje y una próxima semifinal. Para nosotros los jóvenes es emocionante, si clasifiamos sería mi primera semifinal con 20 años y es lo que a uno lo motiva. Hay otros jóvenes que están motivados con esa semifinal, hay que pensar en grande, este equipo está para grandes cosas, la rivalidad es sana, todos metemos y vamos por el mismo objetivo", cerró.