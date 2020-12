Héctor Vargas calienta clásico ante Olimpia y critica el juego contra Tigres: “Tuvo una propuesta temerosa”

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, habló en la previa del clásico ante Olimpia en la final de grupos donde tendrá un duelo con Pedro Troglio. El timonel analizó la eliminación de los albos de la Champions de Concacaf y critico el planteamiento.

Vargas dijo que Olimpia jugó “temeroso” ante Tigres, pues considera que cómo lo había mencionado, le había tocado un camino más fácil solo con clubes de la MLS y no ante los mexicanos que han sido el hueso difícil de roer.

Vargas habló del último partido jugado ante los merengues que cayeron 3-1 en el Yankel con triplete de Eddie Hernández, cuenta que ahora llegan completos. “Fue una coyuntura difícil. No queríamos perder el tema de la localía, no es fácil, teníamos jugadores con amarillas como Edwin Solani y Bruno Volpi, suspendido a Cristian Moreira, con Covid-19 a Jhon Paul Suazo y Denovan que un día anterior nos dio negativo, ahora los tengo a todos. Nos agarraron en mal momento. Tenemos un plantel corto pero no quería suspicacia porque cometimos errores como el de Osorio y el de Luis Ortiz a quien se le escapa la pelota. Ahora estamos diferentes”, comentó Vargas.

Luego agregó: “Me da la impresión que con los números fríos a nosotros nos va bien. Pedro dijo que venían jugando miércoles y domingo. Ellos no, nosotros sí porque veníamos de jugar contra el Forge FC de Canadá y ellos no jugaron esa semana, y ahora pues llegamos descansados a este partido”, contó Vargas al programa radial Panorama Deportivo.

LLAMÓ TEMEROSO AL OLIMPIA QUE JUGÓ ANTE TIGRES

El estratega verdolaga se atrevió a hablar del papel del Olimpia en Concacaf, pues es una voz autorizada ya que le tocó disputar estas competencias cuando estuvo en el banquillo de los blancos y criticó la manera de jugar del león ante los Tigres. Afirma que puede ser un golpe anímico del que pueden sacar ventaja los verdes.

“No creo que le afecte, tienen un plantel completo. Una vez Pedro Troglio se enojó porque les dije que el camino del Olimpia en Champions de Concacaf fue más fácil porque no le tocaron equipos mexicanos. Yo lo sufrí porque enfrenté equipos de la MLS seis veces y gané tres, luego me tocó con Pachuca de México y me metió cuatro, aunque nosotros también le hicimos cuatro goles, pero la propuesta fue diferente y le jugamos medianamente igual”, reconoció Vargas.

Sobre el papel del Olimpia en el juego donde fue eliminado por Tigres, Vargas fue muy crítico. “Creo que se dieron cuenta que contra los equipos mexicanos es complicado y por allí con el plantel que tienen le tenés que meter ataque. Si uno mira el gol de Tigres, el que cabeceó primero es Carlos Pineda, y el que intenta sacarla con la mano es Deybi Flores; dos contenciones dentro del marco. Olimpia tuvo una propuesta muy temerosa y la primer pelota que patea al marco rival fue a los 43 minutos, yo estaba analizando el partido y tomando el tiempo, a ese minuto pateó al arco. Eso los puede matar anímicamente, pero después, tienen un plantel inmensamente rico con cinco delanteros que han sido goleadores, son un buen equipo y nosotros los enfrentaremos buscando un puesto en la final”.

¿LO LLAMARON DE REAL ESPAÑA?

Héctor Vargas habla del ofrecimiento que le hicieron del Real España y destaca que solo le hicieron una llamada pero en el torneo que se suspendió antes de la llegada del uruguayo Ramiro Martínez. Pero, ¿dejaría Marathón para marcharse al vecino?

“Eso son comentarios, fueron comentarios del tema de cuánto ofrecen y me quieren llevar. Antes de que llegara Ramiro Martínez sí tuve una conversación telefónica seria con alguien que está arriba y ni siquiera hablamos de cifras. Ahora nadie se me ha acercado y me ha dicho que hay propuesta, son comentarios por decir tal cosa. Siempre digo algo que yo tengo contrato con Marathón por dos años y medio, pero siempre digo que los contratos cuando va mal a los dos meses y medio te sacan. Aquí el contrato es por tres años pero te puedes ir porque son de intensión moral y uno dice, estoy aquí porque quiero estar. No hay nada serio de que alguien (de Real España) me diga que quiera hacer una reunión. Conmigo nadie ha hablado, estoy pensando en Marathón y haciendo nada más lo que me toca hacer”, sentenció Vargas.

Finalmente habló de cómo será el planteamiento que le mostrará a los albos que llegan invictos en este torneo al Yankel Rosenthal. “Vamos a poner los mejores, los que han venido sumando los puntos posibles y ahora vamos con todo, solo nos faltará Mathías Techera porque todavía le falta una fecha por jugar”.

La mentalidad es ganar la final de grupos para buscar el campeonísimo. “Yo no quiero jugar bien las finales, las quiero ganar y a veces entiendo al que piensa diferente. Yo quiero las cosas prácticas, los números me avalan y en las cinco finales que jugué con equipos grandes las gané, pero si queremos buscarle defectos y errores al Olimpia, los tiene. Podemos hacer una buena final ante Olimpia y si ganamos le podemos competir en la otra final”.