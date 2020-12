La 'Flecha' después de 20 años sin ver a su padre: "Era un niño, no pierdo las esperanzas de un reencuentro"

El sacrificio por amor resulta uno de los regalos más grandes que los padres hacen por sus hijos y la historia del futbolista Marvin Bernárdez junto a su progenitor, es una de ellas que le hacen chiquito el corazón a cualquiera.

El tiempo se hace eterno cuando nos alejamos de las personas que más queremos y justo ahora, han pasado 20 años que "La Flecha", uno de los tres hijos de su madre Ligia García, no ha vuelto a ver a su padre, Gumercindo Bernárdez (papá de la "Flecha") a quien abrazó por última vez cuando apenas era un niño.

Resultó que después de varios años de trabajar en cruceros, a su padre le detectaron un problema en el corazón que requería de intervención inmediata. Gumercindo decidió bajarse del barco y operarse en Estados Unidos. A partir de allí no regresó a Honduras.

"Cuando estuvo embarcado le detectaron un problema en el corazón, así que tuvo que ser operado urgentemente. Esa operación se la tuvo que hacer en Estados Unidos porque si se lo hacía acá en Honduras era prácticamente comprar el ataúd. Fue una cirugía a corazón abierto, gracias a Dios salió bien, fueron días llenos de angustias", nos comenzó relatando Marvin Bernárdez.

La vida y el fútbol le dio la oportunidad a al jugador ceibeño de llegar al Olimpia procedente del Vida y el hecho de disputar un torneo internacional como la Liga de Campeones de Concacaf, por primera vez en su carrera, le permitió conseguir visa y viajar a Estados Unidos. Estando allí creía en la posibilidad de verlo, pero no fue posible por las medidas de bioseguridad del torneo.

"Ha sido difícil crecer sin mi padre a mi lado, lo dejé de ver desde que tenía cinco años. Tenía la esperanza de verlo ahora que fui con el equipo a Estados Unidos, pero estábamos en una burbuja y eso privó encontrarme con él. Tengo 20 años sin ver a mi papá, se fue desde que era un niño", mencionó entre delgadas líneas de nostalgia atendiendo la llamada vía teléfono.

Unas 1286 millas y 19 horas separaron a Marvin Bernárdez del reencuentro con su padre desde Orlando Florida hasta la ciudad de Boston Massachusetts, lugar de residencia y trabajo de multiservicios (construcción, pintura y electricidad) de "Chundo", como le suelen llamar sus amigos.

"Pensé en el reencuentro. Lastimosamente no se podía dar. No podíamos recibir visitas", lamentó el joven jugador de 25 años.

LA COMUNICACIÓN Y APOYO NUNCA HA FALTADO

El carrilero del Olimpia mencionó que su relación con su padre siempre ha sido buena y que inclusive le apoyó financieramente en tiempo de crisis.

"La comunicación con mi padre siempre ha sido excelente. Es una persona que siempre me apoya, que está pendiente de mis partidos. Él me ha ayudado bastante para estar donde estoy. Cuando jugaba en el Vida y quizá había falta de pago, siempre me estuvo ayudando", contó.

"Desde antes de viajar para Estados Unidos me dijo que me preparara para este momento de mi carrera", agregó.

LO BAUTIZARON EN HONOR A SU HERMANO

Uno de los secretos bien guardado de Marvin Bernárdez es que lleva el nombre de uno de sus hermanos que falleció con apenas un año de haber nacido.

"Tenía un hermano, pero falleció cuando tenía un año, en honor a él mi madre me puso su nombre".

Y sobre los genes de su velocidad, dijo que fue heredado de su padre.

"Fueron de él, las personas que lo vieron jugar me dicen que tenía mis características. Un directivo del Vida (Neptalí Guardado) me dijo lo mismo. Mi padre no jugó porque decidió embarcarse. El fútbol no era bien pagado".

¿Habrá reencuentro pronto con tu padre? -le consulté, muy entusiasmado-, sin embargo, respondió que "no creo que tenga vacaciones ahora, pero no pierdo las esperanzas que en futuro no muy lejano tendré un reencuentro con él y será bastante especial para mí, para él y para mi familia".

Desde su llegada al Olimpia, Marvin Bernárdez se ganó la titularidad con Pedro Troglio. Ha disputado 10 partidos, jugó Liga de Concacaf y Liga de Campeones de Concacaf. Ahora está cerca de buscar su primer título con los merengues en el Apertura 2020. El futuro le espera.