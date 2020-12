'Chaco' Maidana, incómodo por no jugar: “Si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina”

Cristian Maidana habló de su actual situación y cómo se siente en este tiempo que ha estado lesionado, algo que lo privó de no asistir a Orlando para el duelo de cuartos de final por Liga de Campeones de ante Montreal y la semifinal ante Tigres.

El jugador dijo que apuró las cosas y eso le generó una recaída, por tal razón ahora debe seguir recuperándose en momentos claves de la temporada.

“Yo me siento mucho mejor, el entrenador decidió no llevarme ahora, pero estoy listo y a disposición del cuerpo técnico, yo quería ir, sin embargo, respeto las decisiones, después de este encuentro hablaré con Pedro Troglio para ver si el domingo puedo ir, aunque sea al banco. He hecho muchas cosas para poder estar, espero que se pongan a pensar todas las cosas que hice para poder jugar”.

Sobre apurar las cosas, detalló que “me quisieron apurar y tuve una recaída, me he infiltrado mil veces para entrenar, cosas que un jugador no tiene que hacer, pero haría lo mismo para este encuentro, lamentablemente no me llevan, trataré de estar tranquilo para cuando me toque”.

'Chaco' Maidana expresó que se siente mal al no poder ayudar al equipo y hasta ha pensado con irse a Argentina.

“Molesta más no jugar por ser extranjero porque se lo que piensa la gente, en el club son muy estrictos en esto, es muy feo estar mirando desde afuera, ya van empezar a hablar, si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina tranquilo, pero todavía no me comunicaron nada y voy a seguir peleando por jugar, no me quiero ir porque me siento bien acá”.

En torno al cotejo de Olimpia ante Marathón, Maidana expresó que es “un encuentro complicado porque cuando juegan contra Olimpia siempre dan más, además jugar en el Estadio Yankel Rosenthal hace más difícil los partidos, el grupo está mentalizado, enfocado en pelear la liga, este equipo en el torneo local lo hace muy bien, tenemos capacidad para ganar la serie, los veo muy bien en todos los aspectos”.

”Marathón es un equipo muy joven, es más accesible que el del año pasado, se le fue gente muy experimentada, aunque juegan muy bien. Bruno Volpi y Palermo son los que más pueden llegar a lastimarte, luego no hay que dar faltas cerca del área por Kevin Arreaga le entra muy bien”, finalizó.