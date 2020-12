Guardameta colombiano Willian Robledo se despide de Real Sociedad: "Me voy con la frente en alto"

Willian Robledo cerró su ciclo como futbolista del Real Sociedad después de varios años exitosos en donde consiguió dos títulos de Liga de Ascenso hasta llegar a la primera división.

Robledo anunció su salida esta semana a través de sus redes sociales tras culminar su contrato luego de cinco temporadas.

En palabras de Robledo, "nunca me guardé nada, siempre di todo. Cierro un ciclo en una institución que me dio la oportunidad de mostrar mi talento y darme a conocer en un país que no es el mío. Donde conocí personas amables y solidarias".

Y agregó: "Me voy con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido porque nunca me ahorre una gota de sudor para defender los colores del club y lograr el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional hondureño".

Te puede interesar: "Chaco" Maidana está incómodo por no jugar en Olimpia

Finalmente, agradeció a los directivos, afición demás miembros del club.

" A Directivos, entrenadores , jugadores, utileros, médicos, colaboradores y afición -¡gracias mil, gracias!- y muchos éxitos en los proyectos venideros", cerró.

Durante su paso en Real Sociedad Willian Robledo jugó dos temporadas en la segunda división y tres de ellas en primera.

Ver: Vida busca sellar su pase a la semifinal enfrentando a UPNFM en La Ceiba

Tras dejar el conjunto tocoeño, decidió regresar a Colombia para pasar unos días con su familia, sin embargo, no descarta escuchar nuevas ofertas para retornar al país.