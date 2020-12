Héctor Vargas asegura que el “arbitraje le da temor” para el juego de vuelta ante Olimpia

Marathón dio un paso importante tras ganarle 3-1 a Olimpia en San Pedro Sula, esto en busca de ser el mejor líder y optar a ser el campeonísimo del Torneo Apertura.

Los sampedranos jugarán la vuelta este domingo a las 6:00 pm en el estadio Nacional y perdiendo incluso 1-0 conseguirán el objetivo. En caso de caer 2-0 entonces el juego se irá a la tanda de penales, por ello Héctor Vargas no quiere desaprovechar la ventaja.

“Viene la segunda parte, me gustó la personalidad del equipo, nos hacen el 2-1 y seguimos buscando, estamos muy bien, ya conseguimos la ventaja, pero hay que ratificar esa situación en Tegucigalpa”, expresó Vargas tras el juego en el Yankel Rosenthal.

Vargas en su intervención detalló que le preocupa mucho el arbitraje en Tegucigalpa, espera que no haya polémica y así lo dejó en claro.

“Haber ganado no deja todo definido, hay mucho por hacer en 90 minutos del partido de vuelta, esperamos que se pueda hacer un buen arbitraje que es algo que siempre me da temor. Realmente tengo que decirlo porque ya ha pasado, Jorge Pineda no puede tener el mejor de los recuerdos en ese tema”.

Sin trampas, Héctor Vargas insta a que no hayan trampas el domingo en el Nacional y que gane el mejor. “Esperamos que los segundos 90 minutos sean con la mayor dignidad posible y sin trampas”, finalizó.