Júnior Lacayo sobre su futuro en Olimpia: "Estoy esperando que se termine el contrato para salir libre"

Si hay algo que tiene bien claro en el delantero Júnior Lacayo, es que le queda poco tiempo en el fútbol hondureño ante la clara posibilidad que le ha abierto su representante Daniel Solís para volver a salir al extranjero.

Aunque dijo desconocer sobre destino, en reacción a DIEZ, el ariete de 25 años manifestó que ya un equipo en la mira.

"Mi representante ya habló conmigo, ha estado pendiente de mí. Se me ha abierto la oportunidad en otro equipo, no me ha dicho cuál es para no relajarme, pero esto es una motivación más el hecho de volver a salir del país", dijo Júnior Lacayo.

En la última temporada Lacayo jugó a préstamo con UPNFM, sin embargo, ahora se siente con un pie más afuera que adentro en el Olimpia de Pedro Troglio en donde le restan seis meses de contrato.

"Esperaré si me llama Olimpia, de lo contrario seguiré aquí. No han llamado, ellos tendrán el momento para hacerlo. Esto es de contrato, yo quería irme a otro lado de préstamo, pero ellos decidieron aquí, no lo tomé a mal, estoy agradecido con ellos", agregó.

Sobre la realidad de volver o si tendrá un cupo para vestir nuevamente la camiseta blanca fue claro en que "la verdad que no, hay buenos jugadores en Olimpia. Hay muchísimo jugadores".

"Regresar -no digo retroceder- porque Olimpia es un equipo grande que pelea torneos internacionales, pero también hay muchos jugadores que no están participando y también me podría haber pasado. Ahora lo importante es saber si podrían llamarme o seguir aquí".

Finalmente, añadió que "estoy esperando que se me termine el contrato para salir libre.

Espero que sea un gran club, quizá ahora lo quiso hacer más tranquilo, ahorita te lo estoy confirmando. Solo debo esperar el torneo que viene, hacerlo mejor y salir preparado".

AGRADECE A UPNFM POR SUMAR MINUTOS

Un total de 13 partidos disputó Júnior Lacayo con los Lobos. El último de ellos ante Vida en el repechaje de ida disputado en Tegucigalpa.

"He venido sumando minutos, es algo que realmente he buscado. Estoy agradecido con el equipo porque me han dado la oportunidad".

"Al principio miraba el panorama difícil. Ahora he tenido la oportunidad de pensar bien. Lo primordial era sumar minutos", soltó.

En caso de no llegar a un acuerdo con los merengues el exMarathón dejó en claro que le gustaría seguir bajo las órdenes de Salomón Nazar y prepararse para salir al extranjero.