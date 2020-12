Alajuelense le asesta un golpe a Saprissa y le quita a Johan Venegas

Una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes de Costa Rica se confirmó este día. El delantero Johan Venegas regresa a Alajuelense luego de su paso por Saprissa y esto representa un golpe al aficionado morado pues era uno de los mejores jugadores.

Los manudos presentaron al artillero con un video en sus redes sociales y el futbolista envió un mensaje a la que en su momento fue su afición.

''Viví mucho con vos aquí en la Catedral, sacrificio, lucha, triunfos y títulos, definitivamente vivi el apoyo de la mejor afición vistiendo estos colores, pero también se que decepcione a muchos cuando me fui''.

Y agregó: ''Si hay algo que te puedo decir, es que cualquiera que haya vestido esta camiseta no puede olvidar lo que representa, el que ha pisado esta cancha no puede olviar lo que se siente, te aseguro que ninguno olvida lo que significa ser un León, puedo decir que aquí fui feliz y que en su momento también hice felices a muchos, hoy la vida y el fútbol me traen de vuelta a vos y estoy agradecido porque esta vuelve a ser mi casa y el sentimiento vive todavía''.

Y es que Johan Venegas militó en Alajuelense entre 2013 y 2014, cuando se fue a la MLS y fichó por Saprissa la afición manuda quedó resentida, por eso Venegas detalló:

''Estoy de regreso, y vengo a decirte que no tengas la menor duda que voy a dar la vida por estos colores para ganarme tu respeto otra vez, vengo a ser parte de la Liga del Futuro, que empezó con la 30 y rompió los imposibles''.

SI PODRÁ JUGAR ANTE OLIMPIA:

Por reglamento, Johan Venegas no puede jugar semifinales y una eventual final de Liga Concacaf con Alajuelense. Esta es una buena noticia para Olimpia porque no estará ante los merengues en esa semifinal que se disputará el 20 de enero en el Alejandro Morera Soto.

Y es que Venegas ya jugó el presente torneo de Liga Concacaf con Saprissa. "No pueden jugar aquellos que hayan militado con otros equipos en la misma edición de Liga Concacaf", dice el reglamento.