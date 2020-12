'Potro' Gutiérrez: Las cosas que no le gustan de un jugador y lo que piensa de Troglio, Diego y Vargas

Diario Diez ha entrevistado en exclusiva este día al profesor Raúl 'Potro' Gutiérrez (54 años), nuevo técnico de Real España. El mandamás tiene previsto llegar a Honduras en la primera semana de enero y desde ya trabaja en la conformación de su equipo.

En esta charla, Gutiérrez dio por oficial las bajas que hay en Real España hasta el momento. Si piensa traer refuerzos mexicanos y lo que no tolera en un jugador de fútbol, entiéndase esto como sus reglas a cumplir dentro de una camerino.

El azteca estará llegando a Honduras el 3 de enero, será acompañado por Marcos Sánchez Yacuta que será su asistente técnico y Raúl Maldonado como preparador físico. Real España será su primera experiencia en una primera división de un país ya que antes lo hizo en la Sub-17, Sub-22 y Sub-23 de México; además de dirigir al Atlanta y Potros UAEM en el ascenso de México.

Profe mucho gusto. Cuénteme concretamente cómo se dio el contacto para que usted llegara a Real España.

Yo estaba con un equipo llamado San José de una nueva liga que están pretendiendo lanzar aquí en México, hubo muchos problemas administrativos con el equipo. Estuvimos trabajando tres meses e íbamos de punteros, pero sin cobrar los jugadores y cuerpo técnico entonces llevó al desastre todo. Al equipo lo eliminaron de la liga, lo desafiliaron, lo malo fue la gente del club en el aspecto administrativo. Sin tiempos de movimientos en el fútbol y el contacto se dio por una persona que se llama Armando, él mediante otro entrenador amigo mío que se llama Carlos Bracamontes me comentaron que había una posibilidad en Honduras y ahí empezó todo el contacto con la gente de Real España.

¿Su contrato tiene alguna cláusula de salida?

Yo lo que quiero es cumplir ese contrato que tenemos. La idea es cumplir con el contrato, no hemos tenido la oportunidad de darle continuidad a ciertos proyectos. Creo que los proyectos hay que completarlos y eso es lo que se busca con los directivos, no dejarlo a medias. Los proyectos requieren cierto tiempo, ahorita la necesidad de Real España es estabilizarse y retomar esa historia que tiene, vamos a intentar completar esos retos en este tiempo de contrato que inicialmente es de uno año.

¿Qué sabe de la Liga Nacional de Honduras?

Eso es parte del atractivo para mí y llegar a Real España, un club que no le ha ido del todo bien. Nuestra idea es ponerlo a la par de los otros equipos y que ese protagonismo que tiene Olimpia, Motagua y Marathón en Real España lo podamos equiparar porque su historia lo demanda.

¿Vio a Olimpia ante Tigres? ¿Ya tiene una idea de juego de cómo es nuestro fútbol?

La liga es competitiva, es de mucho roce, es fuerte. Yo lo que creo es que el equipo Olimpia pudo haber jugado mejor, creo que sus jugadores se fueron más porque iban a jugar ante Tigres, una cosa es destruir y otra es construir. Creo que Olimpia pudo haber construido más y pudo haber jugado mejor porque Tigres te deja jugar, esa sería una opinión personal sobre lo que vi de ese partido. Uno quiere que Real España se adapte a todas esas condiciones que el fútbol hondureño tiene por naturaleza.

Me imagino que ya le contaron que no hay canchas buenas por acá...

Todo eso es parte del show, la cancha es para todos y entendemos que vamos a intentar jugar de una manera, pero eso no nos libra adaptarnos a lo que encontremos. Si el rival juega en piedras pues hay que aprender a jugar en piedras... Si juegas en Wembley pues hay que aprender a jugar en Wembley, lo de la cancha no tiene que ser un pero para que tu equipo tenga una propuesta. Esos jugadores que tiene Real España ahora mismo pueden cumplir con esa labor.

En España no seguirán los extranjeros, Rony Martínez ni Ángel Tejeda.

Usted fue campeón del mundo en 2011, ¿es un técnico caro o se acomodó a las finanzas de Honduras?

Mira, yo creo que estamos viviendo muchos tiempos con un montón de circunstancias que han afectado la economía de todo mundo. En ese sentido creo que toda la economía de alguna manera está a la baja y nosotros los técnicos no somos la excepción, no podemos llegar y cuando los clubes tienen esa poca entrada que queramos cobrar un dineral. La idea económica que tenemos es diferente y nos estamos adaptando a esa propuesta, nosotros llegamos a un acuerdo con Real España entendiendo esto que te estoy mencionando. Llego a la Liga de Honduras y en lo que menos estoy pensando es en lo económico, es más en el proyecto y en lo que quiero mostrar como entrenador.

Real España ya fichó a Jeison Mejía y Wisdom Quaye, ¿usted aprobó esos fichajes?

Creo que estos dos muchachos ya los habían gestionado antes de que llegara el mismo Javier (Delgado), está bien. Al final lo que vamos a generar es competencia y va a jugar el que mejor ande, jugará el que mejor anda. Nos encantaría un equipo de nombres, pero que no se les olvide los hombres.

¿Traerá jugadores de México o de dónde serán las altas?

Estamos entre Javier y yo tratando de elegir lo que necesita el equipo y en ese sentido iremos viendo. Uno tiene muchos jugadores, empiezas a tener muchas llamadas y bueno nos estamos guiando por las necesidades del equipo y si el jugador se adecúa a lo que necesitamos entonces lo llevaremos. Sabemos que encontrar ese jugador que haga diferencia no es tan sencillo, por ejemplo acá en México ya empieza en enero las ligas, queda muy poco espacio para encontrar al jugador idóneo. No nos fijamos en la nacionalidad. Nos faltan dos centros delanteros, estamos buscando en el mercado local lo que podamos encontrar.

¿Cómo es su relación con el jugador?

Siempre hay comunicación, si el jugador conocer las reglas entonces no hay manera de que después me diga 'yo me imaginé otra cosa o yo pensaba distinto'. Es una comunicación directa y clara, siempre voy a estar abierto con el jugador, la exigencia es a tope.

¿Tiene usted mandamientos? ¿Qué cosas no le gustan de un futbolista?

Hay cosas que no son negociables. El no esforzarse en los entrenamientos, el no correr a la hora del partido eso no es negociable. Para nosotros es muy importante recalcar eso y mira hoy hay un montón de herramientas que te dan los parámetros para saber cuándo un jugador está entrenando bien o no. Después viene la actitud que eso siempre va a sumar, eso es parte de lo que nosotros queremos recordar al jugador de Real España.

¿Titulo a los seis meses o el aficionado debe esperar?

Nosotros nos vamos a esforzar por encontrar ese resultado que es ganar un título, vamos a trabajar para ello, pero también es un hecho y una realidad que el fútbol tiene ciertos tiempos. Sabemos que la afición busca resultados, por trabajo e intención no va a faltar.

¿Y del clásico ante Marathón ya le hablaron?

Los clásicos se ganan, nosotros tenemos esa mentalidad y hay que preparar al equipo para eso. Es un reto muy importante y por eso también lo atractivo que es la liga hondureña, creemos que contamos con el material para lograr lo que Real España necesita.

Otro tema es que Real España no ha sido constante en clasificaciones a torneos de Concacaf, ¿es meta a corto plazo?

Eso lo irá dictando nuestro andar. Nosotros esperamos que a corto plazo logremos encontrar ese fútbol diferente que distinga a Real España y que nos acompañen esos resultados para buscar campeonatos y meterme a torneos internacionales, si lo encontramos a corto plazo será bienvenido. Sabemos que Real España necesita esos resultados lo antes posible. Para mí llegar a Real España es intentar con ser campeón y meternos a torneos de Concacaf.

Tengo entendido que ahora mismo urge de un central y dos delanteros...

Eso es prioritario, en el diagnóstico que hicimos buscamos mejorar nuestro lado izquierdo y nuestra parte de contención. Lo prioritario es el defensa central y los delanteros. Tenemos un par de buenos contenciones que es (Drevron) García y (Gerson) Chávez, pero sería bueno fortalecer. Por eso hablo de un volante por izquierda que pueda fortalecer la estructura.

Y en cuanto a las bajas están las de los cuatro uruguayos, Rony Martínez y Ángel Tejeda, ¿cierto?

Sí, yo los partidos que alcancé a ver del profesor uruguayo, ellos (los extranjeros) no me hicieron mucha diferencia en las posiciones y bueno es hasta una situación natural porque si vamos a llevar algún jugador de fuera tiene que marcar diferencia, sino nos quedamos con lo que tenemos.

¿Sigue Iván López?

Hay que ver cuál es la condición del jugador, ver su porqué y eso no se puede hacer por video. Estoy seguro que muchos de estos jugadores van a tener una nueva cara.

¿Qué sabe de Diego Vázquez, Pedro Troglio y Héctor Vargas?

Evidentemente sus resultados los avalan, esa parte hay que respetarla. Soy un tipo muy respetuoso de las trayectorias. Cada entrenador tienen sus procesos y ellos han logrado cosas muy importantes en el fútbol hondureño que se tienen que respetar. Para mí va a ser un honor y un motivo de crecimiento enfrentarme con estos buenos entrenadores.

¿Y de Olimpia, Motagua y Marathón?

Que son equipos históricos, para Real España es encontrar de nuevo esas rutas y que compitamos como han competido esos equipos en estos últimos cinco años. Son equipos que han estado marcando diferencia, jugadores como Arboleda que han generado resultados. Estamos estudiando el fútbol hondureño desde hace un mes, hay un Bengtson por ejemplo que es buen jugador y así hay en Honduras. Va a ser agradable encontrarse con una liga competitiva.

Mensaje a la afición de Real España...

Que contamos con su apoyo, sabemos de la importancia que es sentirse campeón y vamos con esa idea. Este equipo va a mostrar ese orgullo de portar los colores, siempre voy a decir que uno es privilegiado.