Jorge Pineda critica muy duro al Olimpia: “Hay que ser buen perdedor y valorar lo que hizo Marathón”

El segundo entrenador de Marathón, Jorge Pineda, quien da la cara en los medios luego que el profe Héctor Vargas ha determinado guardar silencio, manifestó que así como está jugando el cuadro sampedrano, está para levantar la copa.

Sin tener un equipo colmado de estrellas, pero jugando ordenado y con carácter, Pineda destaca que el equipo ha ido poco a poco tomando una idea y ahora ya están camino al objetivo. “Hicimos un gran partido, un juego muy inteligente donde gracias a Dios se logró la clasificación que era lo que estábamos buscando”, comenzó explicando Pineda.

Ahora que tienen el título a 180 minutos, pues saben que si no pasan las semifinales, tienen la finalísima en sus manos, las cosas se miran desde otra óptica y van con todo para buscar llevar la décima copa a las vitrinas verdolagas.

“La virtud más clara es que el equipo mostró categoría y carácter cuando tenía la pelota y más cuando no la tenía, supimos agruparnos. Fue poco lo que Olimpia intentó cuando buscó hacernos daño. El carácter que se mostró es sumarle más a lo que traíamos y estamos listos para competir y dejar evidencia que el equipo está para campeonato”, manifestó en conferencia de prensa.

Durante la semana previa a este choque, el entrenador Héctor Vargas se quejó que le preocupaba el arbitraje como en todos los clásicos, pues vive con ese temor que lo persigue, algo que a criterio de Jorge Pineda, el trabajo que hizo el árbitro Óscar Moncada no fue malo.

“Las situaciones son claras, meterse con el arbitraje implicaría que se tendría problemas. Óscar Moncada trató de hacer su mejor trabajo y en este tipo de partidos donde se está jugando la clasificación a la final era para poner un árbitro de su categoría. No soy alguien para valorar el trabajo de él, sé que hizo el trabajo a la conveniencia del partido, nosotros no le dimos problemas para poner de alguna manera que se equivocara. Lo que sí, es que en una jugada de mediocampo amonesta a Luis Garrido y no a Elvin Casildo cuando iba solo nuestro jugador y lo derriba, son incongruencias”, comentó.

Finalmente, lamentó la mala conducta del delantero y capitán del Olimpia, Jerry Bengtson, quien víctima de su impotencia al no lograr el objetivo, le lanzó un botellazo al defensor verdolaga, Mathías Techera, a quien dejó tendido el piso y fue bochornoso.

“En este tipo de situaciones es lamentable que sucedan. Hay que ser buen perdedor y valorar lo que hizo Marathón en Tegucigalpa. Varios jugadores vieron a Jerry Bengtson pegarle una botella de agua en la cara. Cómo un profesional le va a hacer eso a otro profesional, son cosas que se salen de todo contexto. Hay que apuntarle a lo que se viene y olvidar este episodio que no es bueno para nuestro fútbol”, sentenció Pineda en conferencia.