¿Qué dice el acta arbitral después del zafarrancho entre jugadores del Olimpia y Marathón?

El final del partido entre Olimpia y Marathón se calentó más de lo esperado y terminó en un zafarrancho entre los futbolistas de ambos clubes, donde hasta los entrenadores entraron en escena.

Entre todas las discusiones y calenturas post partido, hay una escena que más acaparó la atención y fue el botellazo que lanzó Jerry Bengtson al jugador Mathías Techera, quien cayó al suelo del impacto.



Todos estos hechos fueron presenciados por el árbitro Óscar Moncada, quien al final encuentro tuvo que realizar su acta arbitral junto a su compañeros, donde no se incluyen detalles de lo ocurrido entre los jugadores del Olimpia y Marathón.



"Una vez finalizado el partido; se dio una invasión de cancha por parte de jugadores suplentes, cuerpos técnicos de ambos clubes y personas no identificadas, realizando un enfrentamiento colectivo de carácter tumultuoso, lo que imposibilitó tomar decisiones disciplinarias durante el hecho", indica.





Pero luego continúa el informe, donde se le pide el apoyo a la Liga Nacional y la Comisión de disciplina: "Razón por la cual sugerimos a la Liga Nacional y Comisión de Disciplina que complementariamente a nuestro informe arbitral se tomen en base a ley y reglamento, las decisiones que correspondan".





Al momento de las conferencias de prensa, Pedro Troglio, técnico del Olimpia se refirió a lo ocurrido y mencionó parte de la molestia que se generó contra Héctor Vargas. : "Yo estoy podrido de que hable de mí y del Olimpia, lo que yo hago está todo mal, pará hermano, tenés que tener códigos, basta de hablar de mí, hablá de vos, hablá de tu equipo, no hables de mí, me haces eso de que me comí siete goles, si es cierto, pero vos te comiste 12, es así el fútbol y te vas a comer 20 algún día y a lo mejor vas a perder una final, hay que tener respeto entre colegas, yo siempre hablo bien de Motagua, de Diego Vázquez, de él, de Marathón, ya me cansé".



Ahora se deberá esperar que en los próximas horas sea la Comisión de Disciplina la que se pronuncie sobre los hecho ocurridos en el estadio Nacional y anuncien los posibles castigos a los jugadores involucrados.