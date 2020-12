“La goleada 7-0” que Vargas le recordó a Pedro Troglio que lo hizo perder los estribos y desató la pelea

La rivalidad del clásico de La Plata se vivió en el Nacional. Todo nació por una pica que hay entre los dos equipos de la ciudad de La Plata en Argentina y se recordaron viejas rencillas en la grama del estadio Nacional que desató una tremenda pelea.

Fue el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, argentino que hizo su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata durante la década de los 80 quien le recordó a Pedro Troglio, técnico del Olimpia, aquella paliza histórica 7-0 que recibió en 2006 de la mano del Cholo Simeone en el banquillo del Pincha.

Ver: LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE TROGLIO CONTRA VARGAS

Regresando un poco atrás, Pedro Troglio era el técnico de Gimnasia de La Plata y fue apabullado 7-0 por Estudiantes. “El Pincharata” le endosó la peor paliza que ha recibido. Ayer Héctor Vargas se la recordó y el exjugador de River Plate se lo quería comer.

Héctor Vargas en sus tiempos de futbolista de Estudiantes de La Plata de Argentina, equipo del cuál fue técnico y también es seguidor.

Y es que Vargas ha tenido roce con todo mundo, ayer sacó de las casillas a Pedro Troglio quien no se quedó callado. El timonel del Olimpia le recordó al técnico de los verdolagas que recientemente se “comió 12 goles” del Santos Laguna de México en la Champions de Concacaf.

Ver. LAS PALABRAS DE VARGAS CONTRA OLIMPIA QUE INDIGNARON A TROGLIO

Este cruce de palabras desató la bronca en la cancha del Nacional. Troglio, valientemente fue a la conferencia de prensa donde explicó todo. "Basta de hablar de mí. Hablá de vos. Hablá de tu equipo, no hablés de mí. Me hace eso de que me comí siete goles, sí, es cierto, pero vos te comiste 12, es así el fútbol y te vas a comer 20 algún día y a lo mejor vas a perder una final", fueron las palabras que le dedicó Troglio a Vargas en la conferencia de prensa.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, fue jugador de Gimnasia y Esgrima y también entrenador. Fotos cortesía

Héctor Vargas no fue a conferencia, mandó a su asistente Jorge Pineda quien también criticó al Olimpia a quienes les dijo que no eran buenos perdedores. Toda esa trifulca hizo que los jugadores también armaran relajo y detonó en un botellazo que Jerry Bengtson, jugador del Olimpia, le propinó en la cara a Mathías Techera de Marathón.