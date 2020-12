¿Qué le pasa a Jerry Bengtson? Arrastra una sequía goleadora de ocho partidos sin marcar con el Olimpia

El artillero del Olimpia en el presente campeonato es Jerry Bengtson con siete goles, pero este se ha peleado con las redes y su gran olfato de gol lo sufre su equipo.

Bengtson es denominado el referente en el ataque de Pedro Troglio, pero en los últimos partidos no ha puesto en practica su buena puntería y se ha estancado en la pelea por el goleo del presente torneo Apertura.



El cañonero del Olimpia suma siete goles y su último gol lo convirtió el pasado 26 de noviembre, cuando anotó el gol del triunfo de los leones ante los cocoteros del Vida.



Desde esa fecha a la actualidad, el conjunto merengue ha disputado ocho partidos: seis correspondientes al torneo local y dos por la Liga de Campeones de la Concacaf y no ha logrado anotar.





Curiosamente el atacante ha tenido oportunidades claras de gol y no las ha logrado concretar, situación que le han pasado factura al Olimpia. Fallo claro ante el Montreal Impact, otra ante el Tigres y ayer ante el Marathón.



Durante los ocho partidos que Jerry Bengtson no ha anotado, el Olimpia ha convertido 12 goles, pero el goleador del equipo no se ha hecho presente en el marcador.



En duelo de ayer ante el Marathón, el delantero salió de cambio en la segunda parte y al final del partido se vio envuelto en un penoso episodio, donde lanzó un botellazo al defensor Mathías Techera y esto le podría costa un duro castigo de la Comisión de Disciplina.