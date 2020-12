Presidente del Motagua sale al paso después del zafarrancho entre jugadores de Olimpia y Marathón

Luego del polémico cierre del partido entre Olimpia y Marathón ayer en el estadio Nacional, donde los jugadores de ambos clubes armaron un zafarrancho que terminó sin sancionados, el presidente del Motagua salió al paso.

También puedes leer: ¿Qué dice el acta arbitral después del zafarrancho entre jugadores del Olimpia y Marathón?



No pasaron ni 24 horas de encuentro y Eduardo Atala, presidente de Motagua, no le pareció nada correcta el accionar del árbitro Óscar Moncada en su informe de los hechos del partido.



Y es que Moncada en su el acta arbitral indicó que: "Una vez finalizado el partido; se dio una invasión de cancha por parte de jugadores suplentes, cuerpos técnicos de ambos clubes y personas no identificadas, realizando un enfrentamiento colectivo de carácter tumultuoso, lo que imposibilitó tomar decisiones disciplinarias durante el hecho", indica.





Y además agregó: "Razón por la cual sugerimos a la Liga Nacional y Comisión de Disciplina que complementariamente a nuestro informe arbitral se tomen en base a ley y reglamento, las decisiones que correspondan".



Fue así que Eduardo Atala por medio de sus redes sociales catalogó de accionar de Óscar Moncada: "Incapacidad o mejor no ver para evitar responsabilidades Liga Nacional y Fenafuth".



No es la primera vez que el presidente del Motagua se pronuncia por medio de sus redes sociales ante la inconformidad de hecho que ocurren el nuestro fútbol.