Javier Delgado: "La prioridad es construir un equipo competitivo, ya dimos el primer paso con el técnico"

Hace seis años Javier Delgado tuvo su paso por el fútbol hondureño, como entrenador de Real España, este 2021 regresa a la máquina pero como director deportivo.

En un mano a mano con DIEZ reveló algunos detalles sobre lo que será su nueva gestión en el equipo, la llegada del “Potro” Gutiérrez y los posibles refuerzos para el primer equipo.

¿Cómo se da su regreso al Real España?

En la época que yo fui entrenador del equipo como dirigentes estaban Mateo Yibrín, Fuad Abufele y Mario Verdial que en paz descanse, desde entonces he tenido comunicación con ellos y una vía de respeto, bueno con Elías también porque era dirigente también en aquel entonces, yo le sigo la pista la fútbol de Honduras y Guatemala especialmente porque son las ligas donde he estado y uno siempre debe de estar al tanto lo que está sucediendo. A principio de diciembre fue que recibí la llamada de Don Elías, contándome lo que estaban pensando hacer, que había una parte de la estructura que ellos no tenían, que era la de director deportivo y que querían llenar ese espacio para variar ese rumbo, desde el inicio que me lo dijo y con la experiencia que he tenido, creo que es una parte importante porque tienen una visión completa, porque fui jugador, entrenador y ahora director deportivo. Uno se prepara para cada fase o tarea, el área de dirección deportiva es un todo, usted tiene que ver con contratos, estructuración, ligas menores, búsqueda de jugadores, entrenadores, la parte de presupuesto y reglamentaria, a todo eso le he tomado el gusto, es parte de mi formación académica, yo soy técnico medio en contabilidad, estuve también con algunas empresas trabajando normalmente, entonces esa parte de administración deportiva se trata de trabajar de la mejor forma para dar los mejores resultados.

El conocer al actual presidente del equipo, ¿Considera usted que es una ventaja o desventaja para su gestión?

Bueno, yo lo veo como una ventaja porque sé con la persona que estoy tratando, el tipo de persona a la que le estoy hablando, entonces desde siempre he tratado de separar una cosa con la otra, una cosa es la amistad y respeto, la otra es la parte laboral. Tengo claro a un director técnico y a un director deportivo lo que se le van a pedir son resultados, esto no es un concurso de belleza, ni de simpatía ni como se viste uno, eso es de resultados.

¿Por qué director deportivo y no entrenador?

En algún momento cuando me ofrecieron el puesto en Alajuelense me pareció interesante, porque era un proyecto que finaliza ahora con la obtención del título número 30, cuando yo llegué se habían acumulado cinco años de no ser campeones, entonces conocía la idiosincrasia y ADN del equipo me parecía que podía aportar al proyecto y tomé el reto. Pero no es que tengo dos sombreros, uno de entrenador y otro de director deportivo, al contrario, en Real España tengo claro que es lo que voy hacer y cuál es mi puesto, cuando yo quiera retomar mi carrera de entrenador simplemente lo hago y espero alguna oferta para poder hacerlo, yo disfruto estar mucho en cancha, a la parte de oficina, soy algo a lo que estoy habituado también, cuando se dé el momento para retomar los banquillos lo haremos sin problema.

¿Cuáles serán sus funciones dentro del equipo?

Ya antes de mi elección, había presentado un pequeño proyecto de lo que era Real España y hacia donde queríamos llevarlo. Dentro de la estructura de la institución, se tuvo que insertar un espacio para el director deportivo, yo seré el enlace entre los dirigentes y toda la parte deportiva, llámese entrenador, jugadores y fuerzas básicas. Por mí están pasando todas las elecciones desde entrenador hasta jugadores, yo fui el que recibió el currículo de Raúl Gutiérrez así como muchos otros entrenadores, hice el análisis, las entrevistas y di mi ranking de los entrenadores que quedaron en un top cinco y finalmente se redujo a tres, lo discutimos con los dirigentes y finalmente tomamos la decisión, lo mismo está pasando con los jugadores, Raúl me manda información, yo le mando a él, preguntamos, analizamos y al final lo que queremos que los que lleguen a reforzar al equipo sea mejor de lo que se tiene actualmente.

También me tocará el trabajo de evaluación de los jugadores junto al cuerpo técnico, porque si no se evalúa no se sabrá si hay mejora en el rendimiento. El énfasis también será la construcción de unas fuerzas básicas que sean autosuficientes, por ejemplo, si detectamos que nos hace falta en el primer equipo un volante por derecha, vamos y revisamos lo que tenemos en casa, si no está; vemos el medio local, si no iremos al extranjero a buscarlos, y así sucesivamente queremos hacer muchas cosas, pero todo será paulatinamente, ahora la prioridad es construir un equipo competitivo, ya dimos el primer paso con el cuerpo técnico y estamos tratando de dar pasos rápidos para poderle dar a Raúl los jugadores que se van a compenetrar rápido al grupo que ya está.

Usted me hablaba de que había un top cinco y tres de entrenadores ¿habían nacionales o solo extranjeros en esa lista final?

Técnicos hondureños solo entrevistamos a Emilson Soto, todos saben que él estuvo los últimos cinco partidos y me dio un informe de lo que había en el equipo, así no habían mas técnicos nacionales que él, después solo extranjeros, brasileños, argentinos, bolivianos y mexicanos, yo procesé más o menos unos 28 currículos de entrenadores donde había de todo.

¿Cuál es la línea de decisión ahora en Real España para las contrataciones?

La responsabilidad será nuestra, es algo que lo tenemos claro desde el inicio, no seré una figura decorativa, si no que seremos una figura que tenga peso en el criterio deportivo que es importante. Ahora cuando nosotros elijamos una opción o alternativa de jugador, veremos la otra parte, la del presupuesto y ahí es donde entra la parte directiva. Yo creo mucho en el trabajo en equipo y cada uno debe hacer su parte.

¿Cuáles serán las líneas de medición para este proyecto del cual usted se ha hecho cargo?

La diferencia de un proceso y proyectos es mucha, en nuestra región no existen los procesos, en Costa Rica y Honduras se vive de resultados, nosotros hablamos de proyecto porque el mismo te va dando las pautas o pasos a seguir, lo de nosotros es inmediato; mejorar la imagen deportiva del club, hacer un equipo competitivo, ahora por añadidura en un equipo como Real España ni tan siquiera hay que decirle a un jugador, técnico o director deportivo que hay que buscar títulos, eso es algo que se sabe desde el momento que se llega a una institución como esta. Ahora, sí el título llega en pleno proceso, fabuloso, porque le da solidez y confianza al proyecto, porque en el fútbol siguen mandando los resultados, salvo lo de Ferguson y lo de Diego Vásquez que es muy loable en Motagua, pero él ha tenido que dar resultados, ganar títulos para sostenerse ahí.

¿Cuáles son esos puntos que avalan la llegada del Profe Gutiérrez?

El primer contacto que tuve con Raúl fue en el 2017, somos miembros del grupo de estudio técnico de la Concacaf, este es un grupo de entrenadores de la región donde nos llevan a los torneos importantes, vemos juegos, analizamos y hacemos reportes. Entonces coincidimos en Panamá en el 2017 casi un mes y desde ahí me quedó una buena impresión de él, además de conocer su carrera como jugador porque somos contemporáneos y de conocer todo lo que hizo, decir que un entrenador es campeón del mundo en categoría Sub-17, se dice fácil, pero no todo el mundo lo logra. Además, después fue Sub-campeón en su paso por la Selección Olímpica, él no se quedó ahí y estuvo inmerso en la liga de expansión y de ascenso en México donde lo salarios pueden ser top para nuestra región, eso sirvió mucho en su elección, pero después hizo una presentación de su metodología de trabajo, estilo de juego y al repasarla coincidimos mucho en lo que pensamos del fútbol, después vino otra etapa donde les expliqué el proyecto que tenía y como sería el rol de trabajo en cada una de esas etapas y lo que escuché de Raúl me llenó mucho porque va muy de la mano con la visión que tenemos de la preparación integral del jugador, que no se le puede pedir algo que no se haya entrenado o enseñado, de cómo se entrena se juega, esto fue un punto importante.

¿Cuál es el aporte que esperan de Gutiérrez en Real España, más allá del título?

Lo que esperamos es un hombre de carácter, preparado, con planificación porque el fútbol es muy dinámico, todo va cambiando y no te puedes quedar con lo que hiciste en el pasado. Esperamos eso y que impregne un estilo de juego que sea sostenible y que se vaya transfiriendo a las zonas de fuerzas básicas, para que en el momento que tengamos que hacer debutar algún muchacho no tenga problemas porque ya sabrá a lo que juega el equipo y lo que se le pide al jugador.

El Profe Gutiérrez hablaba el otro día que estaban buscando un defensa central y un delantero, ¿usted ya tiene las opciones para suplir estos requerimientos?

Lo prioritario para reforzar por ahora, defensa central, delantero centro, si me ven la cara se darán cuenta que he tenido mucho trabajo en buscar las mejores opciones en esa posición para el equipo. Estamos en el proceso de analizar y seleccionar posibles refuerzos, pero aún no tenemos nada definido. Del plantel que está actualmente solo conozco a cuatro jugadores, a los demás solo por videos y no me puedo quedar solo con eso, tengo que verlos en cancha, así que a partir del 3 de enero que lleguemos nos vamos a empapar bien de los jugadores, cuando ya tengamos todo el material seguiremos tomando decisiones. Por ahora somos muy cautelosos con la plantilla y vamos a esperar para hacer la comunicación correcta.

¿Esos dos delanteros que están buscando son extranjeros o locales?

Hay de todo, sin importar la nacionalidad, estamos buscando las características, rendimiento y buen momento deportivo, por supuesto vamos a tener claro que la plaza de extranjero son cuatro y ahí tendremos una limitante.

¿Lo extranjeros que están actualmente se quedan o se van?

Eso es algo que ya le hemos informado a la junta directiva cuál es nuestro parecer, por respeto a los mismos jugadores nosotros no hemos hablado nada oficialmente, sino que cuando nosotros lleguemos al país informaremos lo que hemos decidido porque es lo que éticamente corresponde para iniciar con buen pie y evitar conflictos.

¿Hoy cuál es la situación real del "Chino" López? Porque hay muchos rumores…

Rumores siempre hay de todo tipo, estoy seguro que muchos pensaban que yo iba a llevar a un entrenador y cuatro jugadores Costarricenses, más lejos de la realidad porque yo no veo nacionalidad. Con lo de Iván, lo conozco cuando estaba en Parrillas One, los sufrí cuando jugaba contra nosotros, así que sé la clase de jugador que es, cuando lleguemos allá nos vamos a sentar a conversar con él de fútbol y como ha sido su paso por el Real España y vamos a tomar la mejor decisión para el club, es algo que debe quedar claro, el club siempre será lo más importante.

¿Cuál será el plan de trabajo del equipo?

Nosotros llegamos el 3 de enero; cuerpo técnico y mi persona. El siguiente día tendremos el contacto directo con los jugadores y presentación del profe. De inmediato comenzaremos con las pruebas médicas y de rigor para saber cómo recibimos el equipo, la idea nuestra es que los refuerzos que van a llegar al equipo, arriben en esas misma fechas por eso es que estamos depurando y tomando decisiones rápido porque queremos que cuando inicie la pretemporada ya estén todos. Las decisiones de quienes continúan y quienes no es algo que va cambiando, no es permanente, estamos en ese proceso aun.

Estamos por finalizar el 2020. ¿Cuáles son sus deseos para este 2021?

Uno de mis deseos para comenzar el 2021 era tener trabajo, gracias a Dios esa bendición me llegó y ya tengo trabajo, porque si hay algo que he tenido que agradecerle a Dios en todo este año es salud para mi familia y persona. Obviamente quisiera un año positivo para Real España, de buenos resultados, un equipo que le de orgullo a su afición y que esta se sienta respaldada por un cuadro que cada vez que sale a la cancha da absolutamente todo.