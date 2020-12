José Mendoza advierte al Olimpia: "Es un rival duro, pero se le puede jugar de tú a tú a un buen nivel"

El Vida está soñando con volver a una final de la Liga Nacional y luego aumentar la esperanza de poder conquistarla, pero para ello, los rojos deberán dejar en el camino al Olimpia de Pedro Troglio.

José Mendoza, portero del equipo cocotero, no se anda con rodeos y es de los que consideran que si pueden hacer cosas grandes y pueden jugar mano a mano al Olimpia.



"Estamos agradecidos con Dios por este momento, somos privilegiados de estar en una semifinal contra los equipos grandes de Honduras. Hay que trabajar y seguir jugando al fútbol, correr, meter los 90 minutos y en este caso los 180. Olimpia es un rival duro, pero se le puede jugar de tú a tú a un buen nivel", indicó.





El meta de los rojo no esconde su deseo de poder jugar una final. "Es paso a paso, lo he venido soñando y en estos días que estuve en casa con mi papá y me decía que si me imaginaba llegar a una final con el Vida o tratar de soñar con ser campeón. Mi tío fue campeón con el Vida, metió goles y será algo muy especial. Yo voy a tratar de llegar a la final y después ganarla. Es un sueño para mí representar este apellido y es muy importante para mí que a mi tío lo recuerden".



Mendoza se atreve a asegurar que el Vida es el que mejor fútbol está presentando de los equipos que están involucrados en esta fase de semifinales del presente torneo Apertura.



"Nadie nos ha regalado nada y hemos venido jugando el mejor fútbol de los cuatro equipos que estamos ahí, hemos ido a proponer al frente, presionar y por eso los partidos del Vida son abiertos, vibrantes porque el equipo sale a ganar".



Además, agrega que el rival viene de más a menos. "Sabemos que el Olimpia está golpeado, viene de no ganar en Estados Unidos, viene acá y queda eliminado. Sabemos que Olimpia tiene casta y se puede levantar en cualquier momento y van a querer hacerlo ante nosotros. Tenemos que hacer nuestro fútbol y saber cuando golpear. Si nosotros hacemos lo que hemos venido haciendo podemos dar la sorpresa".





Luego que el Marathón le sacó buena ventaja al Olimpia en el juego para clasificar como líder de las vueltas, en el Vida consideran que esa podría ser la receta perfecta para avanzar a la final.



"Tenemos que sacar una buena diferencia en casa por uno o dos goles. Ya ganando aquí, en Tegus la serie será muy diferente", finalizó.



El primer duelo de esta semifinal entre Vida y Olimpia está programado para mañana a partir de las 5:15 pm en el estadio Municipal Ceibeño.