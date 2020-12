Diego Vázquez advierte a Héctor Vargas: "A partir del buen juego nos tenemos que imponer"

Motagua ante Marathón es una de las llaves de semifinales que se pone en marcha mañana a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Nacional, donde se volverán a ver las caras Héctor Vargas y Diego Vázquez.

Es así que el timonel de los azules tiene claro la manera en la que deberá enfrentar este primer desafío de los 180 minutos que estarán en disputa.



"Con mucho respeto como lo hemos hecho siempre, pero confiando mucho en las posibilidades que tenemos de avanzar nosotros".



Y agregó: "Esperemos hacer prevalecer el juego nuestro, no tanto lo físico, sino el buen juego y a partir de ahí intentar ganar el partido. Es el camino que conozco, siempre que jugás bien, estás cerca de ganarlo".





Vázquez aprovechó para comentar sobre la visita del presidente del club, Eduardo Atala. "Siempre digo que debe haber unión de las tres patas que son: dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Viene bien hablar con el presidente para estar unidos, en armonía y con el mismo objetivo en la cabeza".



En otros aspectos, también confirmó que cuenta todavía con su capitán. "Juan Pablo (Montes) se está recuperando, está mejor, pero todavía no entrena con normalidad".



Diego Vázquez es uno de los técnicos con más semifinales en los últimos años y así lo toma. "Tratamos de disfrutarlo bastante, tener mucho realismo, vivir el presente, pero con mucho responsabilidad, tratar de mejorar, darle herramientas al jugador y ver quien está mejor. Tuvimos una semana normal de trabajo y contento y ansiedad positiva para esperar el partido".



Su concepto del Marathón lo resume así: "Es un equipo que ganó su grupo, nosotros la serie con ellos la ganamos, en el Yankel y la empatamos acá. Eso nos da algo positivo, pero también viene de ganar una final de los grupos y viene de aprovechar la resaca emocional que tenía el rival. Es un equipo que está fuerte anímicamente, pero nosotros estamos bastante bien. A partir del buen juego nos tenemos que imponer".



Tampoco cree que Marathón tenga la misma propuesta que hizo ante el Olimpia. "Algún detalle sacamos y quizás no plantee exactamente de la misma manera o haga algún cambio de un jugador en alguna posición, pero las generalidades del equipo siguen siendo las mismas que el equipo que enfrentamos en las vueltas".



También asegura que: "Es una serie de 180 minutos, hay que jugarla bien independientemente el partido de allá o acá. Es importante el juego en Tegucigalpa y será igual el otro partido, por eso lo tomamos como una serie de 180 minutos y es importante transmitirle eso a los jugadores".



En cuanto a la situación del formato. "Dije que estos formatos nuevos que se implementaron hay que experimentarlos para saber que tal son y es lo que estamos viviendo todos. Por ahí escucho de todo y mucha imparcialidad cuando hay comentarios que vienen de un lado y otro. Tenemos que ser más ecuánime en eso".





Pese a tener un buen recorrido en estas instancias finales, el técnico del Motagua no se fía. "La experiencia es importante porque no te la venden en la farmacia, pero muchas veces es saber utilizarlas, en qué momento y en unas se puede usar, otras no. Todo depende del resultado".



A Vázquez se le consultó sobre el incidente en el partido entre Olimpia vs Marathón y aseguró: "Es muy elocuente en las imágenes y lo que pasa habla más que mil palabras y lo que muchos periodistas ocultan también o dejan pasar. Enfatizan en un equipo y otro no, hay declaraciones que las satanizan en un lado y otro no. Es algo que venimos viviendo desde hace siete años, ya lo conocemos y estamos acostumbrados. Hay veces que ni nos da ganas de mencionarlo porque es muy elocuente. Una imagen vale más que lo que se pueda decir".