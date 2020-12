Raúl "El Potro" Gutiérrez quiere triunfar en Real España para luego entrenar un equipo de la Liga MX

Raúl "El Potro" Gutiérrez llega ilusionado al Real España. El entrenador mexicano quien solo ha dirigido en la segunda de ese país, considera que se le han cerrado las puertas en la Liga MX, pero que sobresaliendo con los aurinegros, se le cumpliría ese sueño.

“Yo creo que cada entrenador tiene su propia ruta; hay quien inicia en los clubes donde nació, o donde estuvo, y para mí no fue así. Yo empecé en el fútbol universitario, por ejemplo; después fui al Ascenso MX, después me encasillaron de que yo con puros jóvenes, tras ser campeón mundial. Ahora sí que, como dice la serie esta muy aclamada, ‘las creencias mandalorianas’, este es el camino”, dijo Gutiérrez a ESPN.

Leer. DIEGO VÁZQUEZ HABLA DEL CHOQUE ANTE MARATHÓN Y AVISA A VARGAS

"El Potro" considera que está para dirigir en la Liga MX, competencia en la que nunca ha dirigido, pues solo lo ha hecho en segunda y en las selecciones menores de su país, con el que fue campeón mundial Sub-17, su mayor logro.

“Yo estoy en la idea de dirigir y eso siempre ha sido una de mis rutas; lo que salga después, no lo sabemos. Quiero ir a Real España, ser campeón, ser un equipo referente en Honduras y después, entrar a la Concachampions, ganar todo lo que se pueda. Siempre he dicho que quiero dirigir en la Liga MX y ser entrenador de la Selección Mexicana (mayor); yo creo, los sueños de cualquier entrenador profesional... A mí me interesaba muchísimo un buen proyecto, con gente muy seria, con una institución de renombre; entonces, estamos muy ilusionados y muy contentos de ir allá a aportar nuestro granito de arena”.

Sobre los aurinegros y lo que le pidieron fue claro: “Real España es un equipo que tiene, por lo menos, cinco años de no tener los resultados que su historia merece y nosotros estamos muy ilusionados, porque es un proyecto serio que quiere hacer bien las cosas, y en ese sentido estamos ‘más puestos que un calcetín”.

El estratega habló de su forma de trabajo. “Hoy soy mejor entrenador; practiqué una nueva formación con todas sus variantes y todo lo que conlleva al trabajo, para desarrollar un modelo de juego. Íbamos punteros hasta que el equipo empezó con los problemas de pagos. Una lástima”.