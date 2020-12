Héctor Vargas sigue la polémica contra Troglio: “A Pedrito hay que decirle que el que se enoja pierde"

Cuando Héctor Vargas habla, de su boca emanan comentarios fuertes que siempre tienen efecto rebote. Primero fue una batalla campal contra Diego Vázquez, ahora la víctima es Pedro Troglio, entrenador del Olimpia a quien le disparó con todo.

Fiel a su estilo, Vargas contó con detalles porqué don Pedro se molestó y quiso agredirlo en la grama del estadio Nacional cuando le ganaron la final de grupos. Disparó también contra un periodista que manifestó que les iba a “temblar las piernas en Tegucigalpa”.

“Lo qué pasó fue que Troglio me reclamó porque habíamos sido un equipo defensivo, yo le dije que le habían metido 7 goles en un partido y luego él salió con que me metieron 12. Después de eso se enojó y dijo que yo no tenía códigos, otro dice que no tenemos huevos, pero estamos en la final, y no tenemos todo lo que ellos tienen, bus, televisoras, bancos, pero pese a todo estamos cerca de otro título”, disparó Vargas en una entrevista con Diario La Prensa.

El entrenador de los verdes, quedó contento con el arbitraje de Óscar Moncada, silbante que dejó jugar en un partido de esos que hay que estar despierto. Ahora espera que sea lo mismo en estos duelos ante Motagua.

“Para mí fue uno de los arbitrajes más correctos que me han pitado en el Nacional, perdí ahí con él 5-0 y no dije nada, pero este muchacho (Pedro Troglio) está enojado porque perdió la serie y eso le dolió, antes no había dicho nada y ahora que pierde si, entonces está molesto por eso”, disparó el argentino.

Luego siguió cargando la escopeta y disparando: “Hay un dicho muy popular que el que se calienta pierde, el caso de Pedro fue que lo que gustó que lo eliminaran, lo de Tigres dije que cuando no te tocaban equipos mexicanos, tiene suerte, y no le gustó que dijera eso, dijo que me metieron 12 y fueron 11, en dos partidos, a él 7 en la Liga de Argentina, no es cualquier cosa. Yo tengo dos años que mi rival de cuidad (Real España) no me gana. Con Olimpia le metí cuatro a Motagua, lo que pasa es que no le gusta que le digan las verdades, y a Pedrito hay que decirle que el que se enoja pierde, nunca fui de una amistad cercana con él, lo salude cuando perdimos 5-0 en la pentagonal y pensé que él haría lo mismo el domingo, pero no fue así”.

Pero es sincero, sabe que cuando pierde y ha hablado antes, tiene que tragarse las palabras. “A mí me han goleado y no he dicho nada, él se enojó y no me parece correcto, pero bueno, por más que tenga un plantel enorme”.

Vargas sabe que se puede encontrar a Troglio en la Súper Final y allí la polémica puede seguir. “A mí me da lo mismo si me saluda o no, yo tengo 61 años y nunca he vivido de eso, él tiene 57 sin Vargas, yo no dejaré de dormir si dice algo de mí o no, dijo que aprendí a defenderme viéndolo contra Tigres y llevo 407 partidos consecutivos, y ahora viene y dice, eso, una vez dijeron que me pare como equipo chico, las finales son para ganarlas, yo nunca reclamo como tu rival juega, si perdiste cállate la boca y listo”.

Finalmente se refirió a la polémica acción de Jerry Bengtson, delantero del Olimpia que agredió con un botellazo en la cara al uruguayo Mathías Techera del Marathón. “La acción de Jerry Bengtson si fue muy desagradable la verdad, deberían de actuar, pero yo no había dicho nada sobre el tema”.